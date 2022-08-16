Власти ХМАО снимают в регионе режим ЧС

Противопожарный десант из других регионов отправлен домой Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Власти Ханты-Мансийского автономного округа снимут режим чрезвычайной ситуации 18 августа, который вводили из-за лесных пожаров. Об этом сообщили в департаменте природных ресурсов и недропользования Югры.

«18 августа планируется снятие режима ЧС на территории автономного округа. Сохраняет свое действие особый противопожарный режим, в соответствии с которым ограничено посещение лесов. Данное решение принято по метеоданным», — сказал первый заместитель директора департамента природных ресурсов и недропользования Егор Збродов.

Со слов чиновника, действующих пожаров в регионе нет. Ликвидированы 2 возгорания, на противопожарном дежурстве находится 5 самолетов и 4 вертолета. URA,RU, между тем сообщало, что властями ХМАО на тушение лесных пожаров из регионального бюджета было выделено около 778 миллионов рублей. Окончательные расходы на тушение леса в чрезвычайной ситуации станут известны в конце августа.