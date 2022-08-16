16 августа 2022

Мэрия Екатеринбурга отказалась от массовых салютов в День города

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Праздничный салют в честь Дня города. Екатеринбург, салют, день города, город екатеринбург, ночь, ночной город
Салют начнется в 22:40 Фото:

В отличие от прошлого года, в 2022-м ко Дню города (20 августа) в Екатеринбурге готовят только один салют. Об этом во время брифинга рассказал начальник городского управления культуры Илья Марков, передает корреспондент URA.RU.

«Мы не стали делать три салюта. Решили, что в день города будет один яркий фейерверк в центре (у акватории Городского пруда — прим. URA.RU)», — сказал Марков. Предполагается, что салют стартует в 22:40 — сразу после светомузыкального шоу на Макаровском мосту — и продлится 20 минут.

В прошлом году фейерверки были в трех точках — центре города, на Уралмаше и в Академическом. При этом из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия отменяли.

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В отличие от прошлого года, в 2022-м ко Дню города (20 августа) в Екатеринбурге готовят только один салют. Об этом во время брифинга рассказал начальник городского управления культуры Илья Марков, передает корреспондент URA.RU. «Мы не стали делать три салюта. Решили, что в день города будет один яркий фейерверк в центре (у акватории Городского пруда — прим. URA.RU)», — сказал Марков. Предполагается, что салют стартует в 22:40 — сразу после светомузыкального шоу на Макаровском мосту — и продлится 20 минут. В прошлом году фейерверки были в трех точках — центре города, на Уралмаше и в Академическом. При этом из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия отменяли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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