Мэрия Екатеринбурга отказалась от массовых салютов в День города

17 августа 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

Салют начнется в 22:40 Фото: Дарья Попова © URA.RU В отличие от прошлого года, в 2022-м ко Дню города (20 августа) в Екатеринбурге готовят только один салют. Об этом во время брифинга рассказал начальник городского управления культуры Илья Марков, передает корреспондент URA.RU. «Мы не стали делать три салюта. Решили, что в день города будет один яркий фейерверк в центре (у акватории Городского пруда — прим. URA.RU)», — сказал Марков. Предполагается, что салют стартует в 22:40 — сразу после светомузыкального шоу на Макаровском мосту — и продлится 20 минут. В прошлом году фейерверки были в трех точках — центре города, на Уралмаше и в Академическом. При этом из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия отменяли.

В отличие от прошлого года, в 2022-м ко Дню города (20 августа) в Екатеринбурге готовят только один салют. Об этом во время брифинга рассказал начальник городского управления культуры Илья Марков, передает корреспондент URA.RU. «Мы не стали делать три салюта. Решили, что в день города будет один яркий фейерверк в центре (у акватории Городского пруда — прим. URA.RU)», — сказал Марков. Предполагается, что салют стартует в 22:40 — сразу после светомузыкального шоу на Макаровском мосту — и продлится 20 минут. В прошлом году фейерверки были в трех точках — центре города, на Уралмаше и в Академическом. При этом из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия отменяли.