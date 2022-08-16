16 августа 2022

Тюменские бизнесмены украли деньги льготников

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенний город. Тюмень, остановка, автобусная остановка, пассажиры, остановка автобусная
Частные компании получали деньги за льготных пассажиров, которых на самом деле не перевозили Фото:

В Тюмени под арест отправили нескольких фигурантов уголовного дела о мошенничестве: преступники украли из бюджета деньги на бесплатный проезд льготников. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Под арест отправлен Руслан Тилимбаев, работающий механиком у ИП Шулепова. Мужчина проходит по делу о махинации с транспортными картами. Неустановленные лица заключали контракты с департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, а затем подавали ложные сведения о числе перевезенных пассажиров льготных категорий и получали субсидии», — рассказали в пресс-службе судов.

В деле фигурируют сразу несколько перевозчиков. Это ООО «Тюменьавтолайн», ООО «Каровна-Авто», ИП Шулепов, ООО «Победа». Директор последнего — Родион Шарипов, уже также отправлен под арест. Ущерб, нанесенный бюджету города, оценивается в сумму не менее миллиона рублей.

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В Тюмени под арест отправили нескольких фигурантов уголовного дела о мошенничестве: преступники украли из бюджета деньги на бесплатный проезд льготников. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Под арест отправлен Руслан Тилимбаев, работающий механиком у ИП Шулепова. Мужчина проходит по делу о махинации с транспортными картами. Неустановленные лица заключали контракты с департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, а затем подавали ложные сведения о числе перевезенных пассажиров льготных категорий и получали субсидии», — рассказали в пресс-службе судов. В деле фигурируют сразу несколько перевозчиков. Это ООО «Тюменьавтолайн», ООО «Каровна-Авто», ИП Шулепов, ООО «Победа». Директор последнего — Родион Шарипов, уже также отправлен под арест. Ущерб, нанесенный бюджету города, оценивается в сумму не менее миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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