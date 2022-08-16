В Тюмени угонщик-иностранец устроил погоню и выжил в катастрофе

17 августа 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

Сотрудники ДПС гнались за угонщиком 150 километров по трассе (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Гражданин иностранного государства, угнавший автомобиль со станции техобслуживания (СТО) в Тюмени, устроил погоню с ДПС, а затем попал в автокатастрофу, но выжил. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД региона. «Инспекторы заметили Hyundai Solaris ночью 17 августа: машина развернулась через две сплошные на улице Дружбы. Требование об остановке водитель проигнорировал, началась погоня по федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Когда четырехполосная дорога закончилась, водитель не справился с управлением, иномарка несколько раз опрокинулась в кювет и приземлилась в речку Чушимку», — рассказали в пресс-службе. В аварии водитель не пострадал: его отбросило на заднее сиденье, оттуда ему помогли выбраться сотрудники ГИБДД. За рулем оказался 44-летний гражданин иностранного государства, без водительского удостоверения. В Тюмени он работает на одном из СТО. Как выяснилось, машину мужчина угнал прямо со станции техобслуживания, предварительно выпив пива после ссоры с женой. Владелец СТО собирается писать на сотрудника заявление, после чего иностранцу будет грозить уголовная ответственность. Пока на него составлено несколько административных протоколов.

Гражданин иностранного государства, угнавший автомобиль со станции техобслуживания (СТО) в Тюмени, устроил погоню с ДПС, а затем попал в автокатастрофу, но выжил. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД региона. «Инспекторы заметили Hyundai Solaris ночью 17 августа: машина развернулась через две сплошные на улице Дружбы. Требование об остановке водитель проигнорировал, началась погоня по федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Когда четырехполосная дорога закончилась, водитель не справился с управлением, иномарка несколько раз опрокинулась в кювет и приземлилась в речку Чушимку», — рассказали в пресс-службе. В аварии водитель не пострадал: его отбросило на заднее сиденье, оттуда ему помогли выбраться сотрудники ГИБДД. За рулем оказался 44-летний гражданин иностранного государства, без водительского удостоверения. В Тюмени он работает на одном из СТО. Как выяснилось, машину мужчина угнал прямо со станции техобслуживания, предварительно выпив пива после ссоры с женой. Владелец СТО собирается писать на сотрудника заявление, после чего иностранцу будет грозить уголовная ответственность. Пока на него составлено несколько административных протоколов.