В Тюмени угонщик-иностранец устроил погоню и выжил в катастрофе

Гражданин иностранного государства, угнавший автомобиль со станции техобслуживания (СТО) в Тюмени, устроил погоню с ДПС, а затем попал в автокатастрофу, но выжил. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД региона.
«Инспекторы заметили Hyundai Solaris ночью 17 августа: машина развернулась через две сплошные на улице Дружбы. Требование об остановке водитель проигнорировал, началась погоня по федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Когда четырехполосная дорога закончилась, водитель не справился с управлением, иномарка несколько раз опрокинулась в кювет и приземлилась в речку Чушимку», — рассказали в пресс-службе.
В аварии водитель не пострадал: его отбросило на заднее сиденье, оттуда ему помогли выбраться сотрудники ГИБДД. За рулем оказался 44-летний гражданин иностранного государства, без водительского удостоверения. В Тюмени он работает на одном из СТО.
Как выяснилось, машину мужчина угнал прямо со станции техобслуживания, предварительно выпив пива после ссоры с женой. Владелец СТО собирается писать на сотрудника заявление, после чего иностранцу будет грозить уголовная ответственность. Пока на него составлено несколько административных протоколов.
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