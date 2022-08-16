Пляжи Перми обновят к следующему сезону за 33,2 млн рублей

17 августа 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

Мэрия хочет привести пермские пляжи в порядок Фото: Сергей Шадрин © URA.RU К летнему сезону 2023 года власти Перми намерены полностью обновить благоустройство городских пляжей. Все они будут выполнены в едином стиле, согласно дизайн-коду города. На это чиновники запросили у городской думы более 33 млн рублей. Вопрос рассматривался на заседании комитете думы по благоустройству. «Предлагается установить на традиционных местах отдыха у воды функциональные зоны. Обязательные: входная, зоны отдыха и обслуживания. Дополнительные: спортивная и детская. Предлагается также установить перечень объектов благоустройства, требования к их обустройству, размещению и внешнему виду. Это определяет единые подходы к размещению, обустройству и цветовому решению всех элементов благоустройства, которые будут размещаться в местах отдыха у воды. Объем финансирования — 33 млн 258 тысяч», — доложила депутатам начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Ольга Чеснокова. По ее словам, деньги необходимо заложить в бюджет на 2023 год. Тогда план будет реализован уже следующим летом. Ранее «Новый компаньон» писал, что на пляжах Перми должны уложить твердые дорожки, установить освещение, туалеты, кабинки для переодевания, скамейки, урны, спортивные и детские игровые площадки, а также пост охраны и место для спасателей. Кроме того, появятся шезлонги, лежаки, навесы и зонты от солнца.

К летнему сезону 2023 года власти Перми намерены полностью обновить благоустройство городских пляжей. Все они будут выполнены в едином стиле, согласно дизайн-коду города. На это чиновники запросили у городской думы более 33 млн рублей. Вопрос рассматривался на заседании комитете думы по благоустройству. «Предлагается установить на традиционных местах отдыха у воды функциональные зоны. Обязательные: входная, зоны отдыха и обслуживания. Дополнительные: спортивная и детская. Предлагается также установить перечень объектов благоустройства, требования к их обустройству, размещению и внешнему виду. Это определяет единые подходы к размещению, обустройству и цветовому решению всех элементов благоустройства, которые будут размещаться в местах отдыха у воды. Объем финансирования — 33 млн 258 тысяч», — доложила депутатам начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Ольга Чеснокова. По ее словам, деньги необходимо заложить в бюджет на 2023 год. Тогда план будет реализован уже следующим летом. Ранее «Новый компаньон» писал, что на пляжах Перми должны уложить твердые дорожки, установить освещение, туалеты, кабинки для переодевания, скамейки, урны, спортивные и детские игровые площадки, а также пост охраны и место для спасателей. Кроме того, появятся шезлонги, лежаки, навесы и зонты от солнца.