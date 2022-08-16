16 августа 2022

Авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на «зимние» рейсы

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Аэропорт Челябинск, авиакомпания ямал, летное поле
Также действует поддержка многодетных семей — в размере 2500 рублей за билет на ребенка Фото:

Авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на рейсы до конца года. Об этом рассказали в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Зимнее расписание действует с 30 октября по 31 декабря включительно. „Ямал“ продолжит выполнять полеты как на традиционных направлениях, так и на популярных южных маршрутах», — рассказали в Департаменте.

Перелеты в Горно-Алтайск и обратно будут выполняться по выходным дням. Улететь на Алтай из Салехарда можно будет в субботу, а в обратном направлении в воскресенье. Из Нового Уренгоя в Горно-Алтайск — по воскресеньям и в обратном направлении по субботам. Из Салехарда в Сочи и обратно рейсы запланированы по воскресеньям, а из Нового Уренгоя по субботам. «Жители и гости Ямала уже сейчас могут спланировать свою поездку заблаговременно. Кроме социально-значимых рейсов по поручению Правительства ЯНАО мы продолжим выполнять полеты из округа в Сочи и Горно-Алтайск до конца 2022 года. Это даст возможность северянам отдохнуть в бархатный сезон на юге, а в декабре отправиться на горнолыжные курорты», — рассказал Артем Лобачев, генеральный директор авиакомпании «Ямал».

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» запустила дополнительные рейсы в Сочи. По многочисленным просьбам открыли дополнительные рейсы для жителей ЯНАО в Сочи и обратно.

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Авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на рейсы до конца года. Об этом рассказали в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Зимнее расписание действует с 30 октября по 31 декабря включительно. „Ямал“ продолжит выполнять полеты как на традиционных направлениях, так и на популярных южных маршрутах», — рассказали в Департаменте. Перелеты в Горно-Алтайск и обратно будут выполняться по выходным дням. Улететь на Алтай из Салехарда можно будет в субботу, а в обратном направлении в воскресенье. Из Нового Уренгоя в Горно-Алтайск — по воскресеньям и в обратном направлении по субботам. Из Салехарда в Сочи и обратно рейсы запланированы по воскресеньям, а из Нового Уренгоя по субботам. «Жители и гости Ямала уже сейчас могут спланировать свою поездку заблаговременно. Кроме социально-значимых рейсов по поручению Правительства ЯНАО мы продолжим выполнять полеты из округа в Сочи и Горно-Алтайск до конца 2022 года. Это даст возможность северянам отдохнуть в бархатный сезон на юге, а в декабре отправиться на горнолыжные курорты», — рассказал Артем Лобачев, генеральный директор авиакомпании «Ямал». Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» запустила дополнительные рейсы в Сочи. По многочисленным просьбам открыли дополнительные рейсы для жителей ЯНАО в Сочи и обратно.
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