В Крыму разгромили ячейку террористической организации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В городах Джанкой и Ялте в Крыму разгромлена законспирированная террористическая ячейка Хизб ут-Тахрир* (организация признана террористической и запрещена на территории РФ), которая координировалась с Украины. Об этом сообщает ФСБ РФ.

«В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России в городах Джанкой, Ялта нейтрализована законспирированная ячейка террористической организации, состоящая из шести граждан России», — говорится в сообщении ведомства. По словам силовиков, все задержанные вели работу по распространению в РФ своей идеологии и координировали свою деятельность с Украины. В настоящий момент возбуждены уголовные дела.

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.