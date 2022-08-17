В Крыму разгромили террористическую ячейку «Хизб ут-Тахрир»*. Видео

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В Крыму разгромили ячейку террористической организации Фото:

В городах Джанкой и Ялте в Крыму разгромлена законспирированная террористическая ячейка Хизб ут-Тахрир* (организация признана террористической и запрещена на территории РФ), которая координировалась с Украины. Об этом сообщает ФСБ РФ.

«В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России в городах Джанкой, Ялта нейтрализована законспирированная ячейка террористической организации, состоящая из шести граждан России», — говорится в сообщении ведомства. По словам силовиков, все задержанные вели работу по распространению в РФ своей идеологии и координировали свою деятельность с Украины. В настоящий момент возбуждены уголовные дела.

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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В городах Джанкой и Ялте в Крыму разгромлена законспирированная террористическая ячейка Хизб ут-Тахрир* (организация признана террористической и запрещена на территории РФ), которая координировалась с Украины. Об этом сообщает ФСБ РФ. «В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России в городах Джанкой, Ялта нейтрализована законспирированная ячейка террористической организации, состоящая из шести граждан России», — говорится в сообщении ведомства. По словам силовиков, все задержанные вели работу по распространению в РФ своей идеологии и координировали свою деятельность с Украины. В настоящий момент возбуждены уголовные дела. «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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