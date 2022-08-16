16 августа 2022

Дорожники ЯНАО усилятся новой техникой и заводом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, камаз, укладка асфальта, дорога, дорожная техника, бкад
Надым сможет самостоятельно выполнять основной объем работ Фото:

Дорожное предприятие Надыма получит новую технику и асфальтобетонный завод. Об этом рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, совершая ежегодную поездку по региону.

«Усилим [надымское] дорожное предприятие — приобретем асфальтобетонный завод, катки, тралы. Это позволит городу иметь собственные мощности и основной объем ремонта делать самостоятельно. Будет плановость, стабильность в решении городских проблем в летний период», — приводит слова губернатора telegram-канал «Пул 89».

Ранее URA.RU рассказывало, что дорожники Надыма не успели закончить ремонт к приезду Дмитрия Артюхова — на Восьмом проезде губернатор зафиксировал отставание от графика. Надым стал первым пунктом в ежегодном «Честном маршруте» главы региона.

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Дорожное предприятие Надыма получит новую технику и асфальтобетонный завод. Об этом рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, совершая ежегодную поездку по региону. «Усилим [надымское] дорожное предприятие — приобретем асфальтобетонный завод, катки, тралы. Это позволит городу иметь собственные мощности и основной объем ремонта делать самостоятельно. Будет плановость, стабильность в решении городских проблем в летний период», — приводит слова губернатора telegram-канал «Пул 89». Ранее URA.RU рассказывало, что дорожники Надыма не успели закончить ремонт к приезду Дмитрия Артюхова — на Восьмом проезде губернатор зафиксировал отставание от графика. Надым стал первым пунктом в ежегодном «Честном маршруте» главы региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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