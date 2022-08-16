Дорожники ЯНАО усилятся новой техникой и заводом

Надым сможет самостоятельно выполнять основной объем работ Фото: Илья Московец © URA.RU

Дорожное предприятие Надыма получит новую технику и асфальтобетонный завод. Об этом рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, совершая ежегодную поездку по региону.

«Усилим [надымское] дорожное предприятие — приобретем асфальтобетонный завод, катки, тралы. Это позволит городу иметь собственные мощности и основной объем ремонта делать самостоятельно. Будет плановость, стабильность в решении городских проблем в летний период», — приводит слова губернатора telegram-канал «Пул 89».

Ранее URA.RU рассказывало, что дорожники Надыма не успели закончить ремонт к приезду Дмитрия Артюхова — на Восьмом проезде губернатор зафиксировал отставание от графика. Надым стал первым пунктом в ежегодном «Честном маршруте» главы региона.