Засыпку пруда ведет подрядная организация по договору с приходом будущего храма Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Миасса (Челябинская область) недовольны засыпкой пруда, где водятся утки, на бульваре Полетаева. Мэрия сообщила, что вместо пруда будет построен храм.

«В пруду живет много уток, детишки их регулярно подкармливают и радуются их присутствию. У вас так красиво, чуть облагородить и маленький парк у дома. Почему позволяете засыпать?», — пишут жители в паблике «Свободный Миасс» соцсети «ВКонтакте».

По данным из мэрии, которые привела редакция газеты «Миасский рабочий», земельный участок с площадью в 4490 кв. метров на бульваре Полетаева отдан под осуществление религиозных обрядов. Приход храма князя Александра Невского заключил договор с юрлицом, которое занялось засыпкой пруда. Представители мэрии нарушений в этом не усмотрели.

В пресс-службе добавили, что обсуждения с жителями в ходе с капстроительства законодательством не предусмотрены. Миасский депутат Павел Логинов, представляющий интересы жителей района, обратился с заявлением по поводу происходящего в прокуратуру. Надзорное ведомство жалобу переслало снова в мэрию.

Секретарь Челябинской и Миасской епархии отец Игорь (Шестаков) с подробностями ситуации не знаком. На вопрос URA.RU он сообщил, что изучит происходящее в Миассе, и епархия даст оценку.