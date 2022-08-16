Жители Миасса (Челябинская область) недовольны засыпкой пруда, где водятся утки, на бульваре Полетаева. Мэрия сообщила, что вместо пруда будет построен храм.
«В пруду живет много уток, детишки их регулярно подкармливают и радуются их присутствию. У вас так красиво, чуть облагородить и маленький парк у дома. Почему позволяете засыпать?», — пишут жители в паблике «Свободный Миасс» соцсети «ВКонтакте».
По данным из мэрии, которые привела редакция газеты «Миасский рабочий», земельный участок с площадью в 4490 кв. метров на бульваре Полетаева отдан под осуществление религиозных обрядов. Приход храма князя Александра Невского заключил договор с юрлицом, которое занялось засыпкой пруда. Представители мэрии нарушений в этом не усмотрели.
В пресс-службе добавили, что обсуждения с жителями в ходе с капстроительства законодательством не предусмотрены. Миасский депутат Павел Логинов, представляющий интересы жителей района, обратился с заявлением по поводу происходящего в прокуратуру. Надзорное ведомство жалобу переслало снова в мэрию.
Секретарь Челябинской и Миасской епархии отец Игорь (Шестаков) с подробностями ситуации не знаком. На вопрос URA.RU он сообщил, что изучит происходящее в Миассе, и епархия даст оценку.
Пруд с водоплавающими птицами отдали под засыпку для строительства храма
Жители Миасса (Челябинская область) недовольны засыпкой пруда, где водятся утки, на бульваре Полетаева. Мэрия сообщила, что вместо пруда будет построен храм. «В пруду живет много уток, детишки их регулярно подкармливают и радуются их присутствию. У вас так красиво, чуть облагородить и маленький парк у дома. Почему позволяете засыпать?», — пишут жители в паблике «Свободный Миасс» соцсети «ВКонтакте». По данным из мэрии, которые привела редакция газеты «Миасский рабочий», земельный участок с площадью в 4490 кв. метров на бульваре Полетаева отдан под осуществление религиозных обрядов. Приход храма князя Александра Невского заключил договор с юрлицом, которое занялось засыпкой пруда. Представители мэрии нарушений в этом не усмотрели. В пресс-службе добавили, что обсуждения с жителями в ходе с капстроительства законодательством не предусмотрены. Миасский депутат Павел Логинов, представляющий интересы жителей района, обратился с заявлением по поводу происходящего в прокуратуру. Надзорное ведомство жалобу переслало снова в мэрию. Секретарь Челябинской и Миасской епархии отец Игорь (Шестаков) с подробностями ситуации не знаком. На вопрос URA.RU он сообщил, что изучит происходящее в Миассе, и епархия даст оценку.