СК раскрыл дело о гибели 44-х екатеринбуржцев от спирта

17 августа 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

Преступная схема работала почти год Фото: Денис Моргунов © URA.RU Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела об отравлении суррогатным алкоголем десятков екатеринбуржцев. Как рассказали URA.RU в региональном управлении СК, на скамье подсудимых окажутся семь человек — поставщики, посредники и непосредственные реализаторы. «В зависимости от роли каждого, им вменяется ряд составов преступлений. В частности, „хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть двух или более лиц“, „незаконный оборот спиртосодержащей продукции“ и „незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции“», — поделились в Следственном комитете. Подозреваемым по самой тяжкой из этих статей грозит до 10 лет колонии. По версии следствия, обвиняемые участвовали в схеме по незаконному обороту метанола с лета 2020 года по сентябрь 2021-го. Поначалу цепочка не давала сбоев: суррогат, который покупали горожане, содержал не критический объем ядовитых примесей. Новость по теме ТАСС: число жертв суррогата в Свердловской области выросло до 30 «Но в сентябре 2021 года в нелегальный оборот ими была запущена партия спиртного, содержащая в своем составе метанол в концентрации, превышающей норму. Именно реализация этой продукции, не отвечающей требованиям безопасности, и повлекла за собой роковые последствия в виде смертей граждан. По версии следствия, от употребления этой недоброкачественной продукции пострадал 51 человек, 44 из которых погибли (в Чкаловском, Ленинском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга)», — резюмировали в СК. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела об отравлении суррогатным алкоголем десятков екатеринбуржцев. Как рассказали URA.RU в региональном управлении СК, на скамье подсудимых окажутся семь человек — поставщики, посредники и непосредственные реализаторы. «В зависимости от роли каждого, им вменяется ряд составов преступлений. В частности, „хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть двух или более лиц“, „незаконный оборот спиртосодержащей продукции“ и „незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции“», — поделились в Следственном комитете. Подозреваемым по самой тяжкой из этих статей грозит до 10 лет колонии. По версии следствия, обвиняемые участвовали в схеме по незаконному обороту метанола с лета 2020 года по сентябрь 2021-го. Поначалу цепочка не давала сбоев: суррогат, который покупали горожане, содержал не критический объем ядовитых примесей. «Но в сентябре 2021 года в нелегальный оборот ими была запущена партия спиртного, содержащая в своем составе метанол в концентрации, превышающей норму. Именно реализация этой продукции, не отвечающей требованиям безопасности, и повлекла за собой роковые последствия в виде смертей граждан. По версии следствия, от употребления этой недоброкачественной продукции пострадал 51 человек, 44 из которых погибли (в Чкаловском, Ленинском и Верх-Исетском районах Екатеринбурга)», — резюмировали в СК.