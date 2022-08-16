16 августа 2022

Сотни жителей Донбасса получили материальную помощь в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Мариуполь,почта ДНР начала оформление и выплаты пенсий пожилым жителям города.Каждое утро жители Мариуполя приходят к своим почтовым отделениям чтобы занять очередь на получение пенсии и убедиться в том что их имя есть в списке на выдачу.
За помощью обратилось более 400 жителей Донбасса Фото:
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Беженцы с Донбасса и Украины

Жители Донбасса, которые вынуждены были переехать в ЯНАО из обстрелов со стороны ВСУ, получили единоразовую материальную поддержку. Как сообщили URA.RU в окружном департаменте социальной защиты населения, помощью воспользовались больше 400 человек.

«Более 400 человек получили единовременную выплату в размере 10 000 рублей. Это были те граждане, которые обратились за помощью через органы социальной защиты населения Ямала», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жители Донецкой и Луганской народных республик смогут получить в округе бесплатную юридическую помощь. Поддержку смогут переселенцы, которые не имеют российского гражданства или только получают этот статус. Помощь можно получить также в вопросах защиты прав и законных интересов.

Жители Донбасса переселяются на территорию России из-за вынужденной спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации страны. Территории ДНР и ЛНР подвергались обстрелам со стороны Украины на протяжении восьми лет.

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Жители Донбасса, которые вынуждены были переехать в ЯНАО из обстрелов со стороны ВСУ, получили единоразовую материальную поддержку. Как сообщили URA.RU в окружном департаменте социальной защиты населения, помощью воспользовались больше 400 человек. «Более 400 человек получили единовременную выплату в размере 10 000 рублей. Это были те граждане, которые обратились за помощью через органы социальной защиты населения Ямала», — уточнили в ведомстве. Ранее сообщалось, что жители Донецкой и Луганской народных республик смогут получить в округе бесплатную юридическую помощь. Поддержку смогут переселенцы, которые не имеют российского гражданства или только получают этот статус. Помощь можно получить также в вопросах защиты прав и законных интересов. Жители Донбасса переселяются на территорию России из-за вынужденной спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации страны. Территории ДНР и ЛНР подвергались обстрелам со стороны Украины на протяжении восьми лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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