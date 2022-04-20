Беженцы с Донбасса получат в ЯНАО бесплатную юридическую помощь

Получить поддержку смогут переселенцы, у которых нет российского гражданства Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Донецкой и Луганской народных республик, которые вынуждены были переехать в ЯНАО из-за боевых действий со стороны ВСУ, смогут получить в округе бесплатную юридическую помощь. Соответствующие поправки в закон были приняты парламентариями в процессе окружного Заксобрания.

«Новые поправки включают жителей ДНР и ЛНР в региональный перечень граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Это лица, ходатайствующие о признании вынужденными переселенцами, вынужденные переселенцы, покинувшие территорию ДНР и ЛНР, находящиеся на территории автономного округа, члены их семей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что получить поддержку смогут переселенцы, которые не имеют российского гражданства или только получают этот статус. Помощь можно получить также в вопросах защиты прав и законных интересов. Государственное юридическое бюро и адвокаты смогут не только консультировать, но и представлять интересы в суде, государственных и муниципальных органах власти.

Ранее сообщалось, что власти ЯНАО создадут оперативный штаб по оказанию помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Обеспечивать деятельность штаба будет департамент гражданской защиты и пожарной безопасности округа. Жителей Донбасса эвакуировали на территорию России из-за вынужденной спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации страны. Власти государства подчеркнули, что действия со стороны России не несут оккупационных целей. Территории ДНР и ЛНР подвергались обстрелам со стороны Украины на протяжении восьми лет.

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