В Тюмени знак «Осторожно, дети» травмировал маленькую девочку

17 августа 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

Ветер сорвал знак и швырнул его в маленького ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени ветер сорвал дорожный знак «Осторожно, дети» и откинул его на трехлетнюю девочку, которая получила травму. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Силовики обратились в суд и помогли семье ребенка получить 30 000 рублей компенсации. «В мае на пересечении улиц Богдановича и Карнацевича в Тюмени со светофора сильным ветром сорвало дорожный знак „Осторожно, дети“. При падении он задел маму и трехлетнюю девочку. Пострадавшим был причинен вред здоровью. Прокурор направил в суд иск в интересах ребенка, о взыскании компенсации», — рассказали в прокуратуре области. Деньги потребовали с компании «ТОДЭП»: согласно контракту с властями города, именно она должна содержать дороги в нормативном состоянии. По итогу суд удовлетворил иск, теперь дорожники должны выплатить в пользу пострадавшей девочки 30 000 рублей.

В Тюмени ветер сорвал дорожный знак «Осторожно, дети» и откинул его на трехлетнюю девочку, которая получила травму. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Силовики обратились в суд и помогли семье ребенка получить 30 000 рублей компенсации. «В мае на пересечении улиц Богдановича и Карнацевича в Тюмени со светофора сильным ветром сорвало дорожный знак „Осторожно, дети“. При падении он задел маму и трехлетнюю девочку. Пострадавшим был причинен вред здоровью. Прокурор направил в суд иск в интересах ребенка, о взыскании компенсации», — рассказали в прокуратуре области. Деньги потребовали с компании «ТОДЭП»: согласно контракту с властями города, именно она должна содержать дороги в нормативном состоянии. По итогу суд удовлетворил иск, теперь дорожники должны выплатить в пользу пострадавшей девочки 30 000 рублей.