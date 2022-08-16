16 августа 2022

В Тюмени знак «Осторожно, дети» травмировал маленькую девочку

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пешеходный переход, дорожный знак, осторожно дети
Ветер сорвал знак и швырнул его в маленького ребенка Фото:

В Тюмени ветер сорвал дорожный знак «Осторожно, дети» и откинул его на трехлетнюю девочку, которая получила травму. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Силовики обратились в суд и помогли семье ребенка получить 30 000 рублей компенсации.

«В мае на пересечении улиц Богдановича и Карнацевича в Тюмени со светофора сильным ветром сорвало дорожный знак „Осторожно, дети“. При падении он задел маму и трехлетнюю девочку. Пострадавшим был причинен вред здоровью. Прокурор направил в суд иск в интересах ребенка, о взыскании компенсации», — рассказали в прокуратуре области.

Деньги потребовали с компании «ТОДЭП»: согласно контракту с властями города, именно она должна содержать дороги в нормативном состоянии. По итогу суд удовлетворил иск, теперь дорожники должны выплатить в пользу пострадавшей девочки 30 000 рублей.

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В Тюмени ветер сорвал дорожный знак «Осторожно, дети» и откинул его на трехлетнюю девочку, которая получила травму. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Силовики обратились в суд и помогли семье ребенка получить 30 000 рублей компенсации. «В мае на пересечении улиц Богдановича и Карнацевича в Тюмени со светофора сильным ветром сорвало дорожный знак „Осторожно, дети“. При падении он задел маму и трехлетнюю девочку. Пострадавшим был причинен вред здоровью. Прокурор направил в суд иск в интересах ребенка, о взыскании компенсации», — рассказали в прокуратуре области. Деньги потребовали с компании «ТОДЭП»: согласно контракту с властями города, именно она должна содержать дороги в нормативном состоянии. По итогу суд удовлетворил иск, теперь дорожники должны выплатить в пользу пострадавшей девочки 30 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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