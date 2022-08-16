Куйвашев попрекнул министра из-за главной проблемы региона

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев потребовал от министра здравоохранения Андрея Карлова искать новые пути решения одной из главных проблем региона — дефицита врачей. С таким наказом глава области выступил на выездном совещании по вопросам медицины в Первоуральске. Придумать решение проблемы глава минздрава обещал еще месяц назад.
«Сегодня на совещании поставил министру Андрею Карлову задачу — искать нестандартные подходы, как привлекать медиков в территории. Самый острый вопрос — жилье для специалистов. Будем строить дома для врачей: в городах — многоквартирные, в селе может быть небольшой дом. В каждом муниципалитете надо продумывать индивидуальные решения», — написал Куйвашев в своем telegram-канале.
Губернатор признал, что ситуация с нехваткой врачей является ключевой для региона проблемой в сфере здравоохранения. Во многих больницах области отдельных специалистов просто нет. По словам Куйвашева, ситуация, когда «жители Полевского вынуждены ездить в Первоуральск на УЗИ», недопустима.
В середине июля губернатор уже осведомлялся у Карлова о дефиците врачей в области. Тогда Куйвашев находился в предвыборном турне в Североуральске и встретился с горожанами, рассказавшими о проблемах. Министру тут же последовал звонок, и после разговора Карлов пообещал шефу, что за две недели придумает решение. Подготовил ли в итоге глава минздрава какой-либо план, доподлинно неизвестно.
В декабре 2021-го Карлов публично признал, что в медучреждениях региона не хватает врачей. Незадолго до этого ректор УГМУ Ольга Ковтун заявляла, что дефицит в регионе составляет 780 специалистов первичного звена.
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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев потребовал от министра здравоохранения Андрея Карлова искать новые пути решения одной из главных проблем региона — дефицита врачей. С таким наказом глава области выступил на выездном совещании по вопросам медицины в Первоуральске. Придумать решение проблемы глава минздрава обещал еще месяц назад. «Сегодня на совещании поставил министру Андрею Карлову задачу — искать нестандартные подходы, как привлекать медиков в территории. Самый острый вопрос — жилье для специалистов. Будем строить дома для врачей: в городах — многоквартирные, в селе может быть небольшой дом. В каждом муниципалитете надо продумывать индивидуальные решения», — написал Куйвашев в своем telegram-канале. Губернатор признал, что ситуация с нехваткой врачей является ключевой для региона проблемой в сфере здравоохранения. Во многих больницах области отдельных специалистов просто нет. По словам Куйвашева, ситуация, когда «жители Полевского вынуждены ездить в Первоуральск на УЗИ», недопустима. В середине июля губернатор уже осведомлялся у Карлова о дефиците врачей в области. Тогда Куйвашев находился в предвыборном турне в Североуральске и встретился с горожанами, рассказавшими о проблемах. Министру тут же последовал звонок, и после разговора Карлов пообещал шефу, что за две недели придумает решение. Подготовил ли в итоге глава минздрава какой-либо план, доподлинно неизвестно. В декабре 2021-го Карлов публично признал, что в медучреждениях региона не хватает врачей. Незадолго до этого ректор УГМУ Ольга Ковтун заявляла, что дефицит в регионе составляет 780 специалистов первичного звена.