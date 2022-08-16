Куйвашев попрекнул министра из-за главной проблемы региона

17 августа 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев потребовал разобраться с дефицитом врачей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев потребовал от министра здравоохранения Андрея Карлова искать новые пути решения одной из главных проблем региона — дефицита врачей. С таким наказом глава области выступил на выездном совещании по вопросам медицины в Первоуральске. Придумать решение проблемы глава минздрава обещал еще месяц назад. «Сегодня на совещании поставил министру Андрею Карлову задачу — искать нестандартные подходы, как привлекать медиков в территории. Самый острый вопрос — жилье для специалистов. Будем строить дома для врачей: в городах — многоквартирные, в селе может быть небольшой дом. В каждом муниципалитете надо продумывать индивидуальные решения», — написал Куйвашев в своем telegram-канале. Губернатор признал, что ситуация с нехваткой врачей является ключевой для региона проблемой в сфере здравоохранения. Во многих больницах области отдельных специалистов просто нет. По словам Куйвашева, ситуация, когда «жители Полевского вынуждены ездить в Первоуральск на УЗИ», недопустима. В середине июля губернатор уже осведомлялся у Карлова о дефиците врачей в области. Тогда Куйвашев находился в предвыборном турне в Североуральске и встретился с горожанами, рассказавшими о проблемах. Министру тут же последовал звонок, и после разговора Карлов пообещал шефу, что за две недели придумает решение. Подготовил ли в итоге глава минздрава какой-либо план, доподлинно неизвестно. В декабре 2021-го Карлов публично признал, что в медучреждениях региона не хватает врачей. Незадолго до этого ректор УГМУ Ольга Ковтун заявляла, что дефицит в регионе составляет 780 специалистов первичного звена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев потребовал от министра здравоохранения Андрея Карлова искать новые пути решения одной из главных проблем региона — дефицита врачей. С таким наказом глава области выступил на выездном совещании по вопросам медицины в Первоуральске. Придумать решение проблемы глава минздрава обещал еще месяц назад. «Сегодня на совещании поставил министру Андрею Карлову задачу — искать нестандартные подходы, как привлекать медиков в территории. Самый острый вопрос — жилье для специалистов. Будем строить дома для врачей: в городах — многоквартирные, в селе может быть небольшой дом. В каждом муниципалитете надо продумывать индивидуальные решения», — написал Куйвашев в своем telegram-канале. Губернатор признал, что ситуация с нехваткой врачей является ключевой для региона проблемой в сфере здравоохранения. Во многих больницах области отдельных специалистов просто нет. По словам Куйвашева, ситуация, когда «жители Полевского вынуждены ездить в Первоуральск на УЗИ», недопустима. В середине июля губернатор уже осведомлялся у Карлова о дефиците врачей в области. Тогда Куйвашев находился в предвыборном турне в Североуральске и встретился с горожанами, рассказавшими о проблемах. Министру тут же последовал звонок, и после разговора Карлов пообещал шефу, что за две недели придумает решение. Подготовил ли в итоге глава минздрава какой-либо план, доподлинно неизвестно. В декабре 2021-го Карлов публично признал, что в медучреждениях региона не хватает врачей. Незадолго до этого ректор УГМУ Ольга Ковтун заявляла, что дефицит в регионе составляет 780 специалистов первичного звена.