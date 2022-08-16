За выходные абрикосы собрали и распродали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Весь урожай выведенных в Челябинской области сортов абрикосов из компании «Григорьевские сады» магазины раскупили за три дня. Как URA.RU сообщили на предприятии, собрали в августе больше пяти тонн фруктов.

«Начали сбор 12 августа, а в понедельник 15 августа все было распродано: торговым сетям и жителям региона. Вырастили 5100 кг абрикосов», — рассказала URA.RU управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль.

На полях в Каслинском районе выращивают три сорта: «Снежинский», «Уралец» и «Призер». Как сообщили URA.RU в Южно-Уральском научно-исследовательском институте садоводства и картофелеводства (НИИ), все сорта высокозимостойкие, выдерживают морозы до минус 40 и более градусов.

«Сорт „Снежинский“ отличается более крупными плодами веслом в 25 граммов, ежегодным плодоношением и устойчивостью к весенним заморозкам. Сорт „Уралец“ имеет высокие вкусовые качества плодов, по содержанию общего сахара он превосходит все остальные сорта. Сорт „Призер“ — один из последних выведенных сортов, дает высокий урожай», — пояснил ведущий научный сотрудник отдела садоводства НИИ Фирудин Гасынов.

В «Григорьевских садах» отметили: челябинские сорта поспевают, когда у южных заканчивается сезон. Причем содержание сахара в местных абрикосах 18,6 градусов Брикс (специализированная единица измерения в садоводстве), в то время как в южных — 14, так как их собирают зелеными для транспортировки. Урожай в Каслинском районе сняли впервые после того, как саженцы абрикосов высадили в 2018 году.

Содержание сахара в челябинских абрикосах выше, чем у южных, которые снимают с ветки недозрелыми Фото: пресс-служба «Григорьевских садов»