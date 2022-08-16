Жительница Тулы отсудила у курганского центра Илизарова 2,5 млн

Тульского мальчика парализовало после операции, проведенной в Центре им. Илизарова в 2016 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После операции в курганском центре Илизарова ребенку из Тулы парализовало тело до уровня подмышек. По решению Тульского областного суда, семье выплатили компенсацию в 2,5 млн рублей после подачи апелляции. Об этом сообщает «Тульская пресса».

«В Туле областной суд рассмотрел апелляцию по гражданскому делу жительницы Плавского района. Изначально по решению районного суда семье присудили компенсацию в миллион рублей, но мать с решением не согласилась и подала апелляцию. На заседании 17 августа суд увеличил размер компенсации до 2,5 млн рублей», — пишет СМИ.

Ребенок с рождения страдает диастрофической дисплазией, болезнью костной системы. Мальчику делали операции за рубежом, которые скорректировали ему позвоночник и позволили ходить. «В 2016 году женщина поехала с шестилетним сыном в Курган на операцию в медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова. После операции ребенку парализовало все тело ниже подмышек», — указано в сообщении.

Жительница Тулы два года добивалась возбуждения уголовного дела, обращалась к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. На сегодняшний день следствие продолжается.

До этого URA.RU писало, что жительница Миасса обвиняет Центр им. Илизарова в Кургане в некачественном лечении, после которого она стала инвалидом. По ее словам, расследование уголовного дела по этому факту затягивается. Сейчас она добивается личного приему у главы СК РФ Александра Бастрыкина.