Хирург, который провел пациентке первую операцию на позвоночнике и оставил грыжу, переехал из Кургана заграницу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Миасса Ольга Занина обвиняет курганский Центр им. Илизарова в некачественном лечении, после которого она стала инвалидом. Расследование уголовного дела по этому факту затягивается, рассказала URA.RU Занина. Пациентка добивается личного приема у главы СК РФ Александра Бастрыкина.

«В 2019 году я получила инвалидность в результате четырех вмешательств в позвоночник в курганском Центре им. Илизарова. В последующем я еще две операции перенесла в Новосибирске. Заведено уголовное дело. На данный момент оно приостановлено», — рассказала Ольга Занина.

В 2018 году женщина обратилась с жалобами на боли в спине к хирургу Центра им. Илизарова, который проводил платный прием в Челябинске. Ольге поставили диагноз — межпозвоночная грыжа, предложили операцию в Центре. «30 января 2019 года я попала на лечение в Курган. Сделали операцию, выписали, но боли не прошли. В феврале я прошла МРТ: врач заявил, что не понятно, что оперировали в Кургане — грыжа осталась на месте. Перед второй операцией в Центре мне предложили поставить металлоконструкцию на позвоночник, я отказалась. После пробуждения от наркоза, узнала, что конструкция установлена. Выписали, заверили, что все будет хорошо. Хорошо не стало», — говорит собеседница. После очередного лечения в Центре консилиум врачей посоветовал ей обратиться в другую клинику.

Ольга пожаловалась в Фонд ОМС. По ее словам, проверка выявила дефекты оказания медпомощи в курганской клинике. Было возбуждено уголовное дело. «Считаю, дело затягивают. За два года сменилось 8 следователей. Я получила инвалидность: не могу сидеть, работать. Сейчас мне 39 лет, здоровье ухудшается, и я не знаю, сколько еще смогу ходить», — говорит Занина.

В РНЦ ВТО им. Илизарова на запрос URA.RU ответили, что по закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» сведения о факте обращения гражданина за медпомощью составляют врачебную тайну. URA.RU направило запрос в следственное управление СКР по Курганской области. На момент публикации ответ не поступил.

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