16 августа 2022

Министр рассказал, как экстремисты «минируют» челябинские школы

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Поездка Дубровского в Златоуст Златоустовский электрометаллургический завод Челябинск, кузнецов александр
Глава регионального минобра Александр Кузнецов заявил, что задача — минимизировать потери образовательного процесса Фото:

Злоумышленники при лжеминировании школ Челябинской области задействуют различные виды связи. Об этом 17 августа на пресс-конференции заявил министр образования области Александр Кузнецов.

«Злоумышленники при лжеминировании школ и других учебных заведений области задействуют различные виды связи. Сообщения о минировании учреждений образования поступают на телефон и электронную почту. Есть и другие каналы, о которых детально я говорить не могу», — заявил Кузнецов на пресс-конференции ИД «Гранада Пресс».

Глава регионального минобра отметил, что регион, как и вся Россия, столкнулась с массовым минированием школ из-за проведения спецоперации на Украине. Задача министерства — минимизировать потери образовательного процесса.

Для этого в ведомстве совершенствуют алгоритм взаимодействия с правоохранительными органами. В рамках антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях принимаются беспрецедентные меры — это организация охраны, входных групп и подъездных путей к школам. Также совместно с силовыми структурами в регионе проводят обучение персонала, как необходимо действовать при угрозе жизни и здоровью детей.

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Злоумышленники при лжеминировании школ Челябинской области задействуют различные виды связи. Об этом 17 августа на пресс-конференции заявил министр образования области Александр Кузнецов. «Злоумышленники при лжеминировании школ и других учебных заведений области задействуют различные виды связи. Сообщения о минировании учреждений образования поступают на телефон и электронную почту. Есть и другие каналы, о которых детально я говорить не могу», — заявил Кузнецов на пресс-конференции ИД «Гранада Пресс». Глава регионального минобра отметил, что регион, как и вся Россия, столкнулась с массовым минированием школ из-за проведения спецоперации на Украине. Задача министерства — минимизировать потери образовательного процесса. Для этого в ведомстве совершенствуют алгоритм взаимодействия с правоохранительными органами. В рамках антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях принимаются беспрецедентные меры — это организация охраны, входных групп и подъездных путей к школам. Также совместно с силовыми структурами в регионе проводят обучение персонала, как необходимо действовать при угрозе жизни и здоровью детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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