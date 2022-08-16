Министр рассказал, как экстремисты «минируют» челябинские школы

17 августа 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

Глава регионального минобра Александр Кузнецов заявил, что задача — минимизировать потери образовательного процесса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Злоумышленники при лжеминировании школ Челябинской области задействуют различные виды связи. Об этом 17 августа на пресс-конференции заявил министр образования области Александр Кузнецов. «Злоумышленники при лжеминировании школ и других учебных заведений области задействуют различные виды связи. Сообщения о минировании учреждений образования поступают на телефон и электронную почту. Есть и другие каналы, о которых детально я говорить не могу», — заявил Кузнецов на пресс-конференции ИД «Гранада Пресс». Глава регионального минобра отметил, что регион, как и вся Россия, столкнулась с массовым минированием школ из-за проведения спецоперации на Украине. Задача министерства — минимизировать потери образовательного процесса. Для этого в ведомстве совершенствуют алгоритм взаимодействия с правоохранительными органами. В рамках антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях принимаются беспрецедентные меры — это организация охраны, входных групп и подъездных путей к школам. Также совместно с силовыми структурами в регионе проводят обучение персонала, как необходимо действовать при угрозе жизни и здоровью детей.

Злоумышленники при лжеминировании школ Челябинской области задействуют различные виды связи. Об этом 17 августа на пресс-конференции заявил министр образования области Александр Кузнецов. «Злоумышленники при лжеминировании школ и других учебных заведений области задействуют различные виды связи. Сообщения о минировании учреждений образования поступают на телефон и электронную почту. Есть и другие каналы, о которых детально я говорить не могу», — заявил Кузнецов на пресс-конференции ИД «Гранада Пресс». Глава регионального минобра отметил, что регион, как и вся Россия, столкнулась с массовым минированием школ из-за проведения спецоперации на Украине. Задача министерства — минимизировать потери образовательного процесса. Для этого в ведомстве совершенствуют алгоритм взаимодействия с правоохранительными органами. В рамках антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях принимаются беспрецедентные меры — это организация охраны, входных групп и подъездных путей к школам. Также совместно с силовыми структурами в регионе проводят обучение персонала, как необходимо действовать при угрозе жизни и здоровью детей.