Министр рассказал, как экстремисты «минируют» челябинские школы

Злоумышленники при лжеминировании школ Челябинской области задействуют различные виды связи. Об этом 17 августа на пресс-конференции заявил министр образования области Александр Кузнецов.
«Злоумышленники при лжеминировании школ и других учебных заведений области задействуют различные виды связи. Сообщения о минировании учреждений образования поступают на телефон и электронную почту. Есть и другие каналы, о которых детально я говорить не могу», — заявил Кузнецов на пресс-конференции ИД «Гранада Пресс».
Глава регионального минобра отметил, что регион, как и вся Россия, столкнулась с массовым минированием школ из-за проведения спецоперации на Украине. Задача министерства — минимизировать потери образовательного процесса.
Для этого в ведомстве совершенствуют алгоритм взаимодействия с правоохранительными органами. В рамках антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях принимаются беспрецедентные меры — это организация охраны, входных групп и подъездных путей к школам. Также совместно с силовыми структурами в регионе проводят обучение персонала, как необходимо действовать при угрозе жизни и здоровью детей.
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