Депутат Госдумы предложила закрывать ипотеку за третьего ребенка

Татьяна Буцкая предложила новые ипотечные льготы для многодетных семей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Российским семьям следует списывать ипотечный кредит при рождении третьего ребенка. С такой инициативой выступила Первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая.

«А почему бы при рождении второго, третьего ребенка не списывать с семьи часть вот этого ипотечного кредита. Чтобы, например, при рождении третьего ребенка ипотека бы закрывалась — можно. Подобная мера является решением проблемы для семьи», — сказал Буцкая в беседе с РИА «Новости».

Ранее в Госдуме предложили расширить программу льготной ипотеки. Такую ипотеку предложили выдавать семьям, чей ребенок родился после 2015 года. Сейчас право на оформление льготной ипотеки имею только семьи, в которых ребенок родился в 2018 году или позже.