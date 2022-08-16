Главный музей ЯНАО расскажет об обороне Арктики

На выставке о героях-сибиряках в Красноярске будут представлены экспонаты окружного музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского. Как сообщается на сайте правительства региона, главный музей ЯНАО примет участие в выставочном проекте «Бой за Диксон. Подвиг во льдах».
«Окружной музей направил уникальные экспонаты, поднятые в 2015 году со дна Карского моря на месте гибели ледокола „Александр Сибиряков“: пулемет, гильзы, рынды. Вместе с артефактами в Красноярск отправились макеты советского ледокола и немецкого крейсера. Предметы из главного музея Ямала будут экспонироваться в Красноярске впервые», — говорится на сайте.
Проект расскажет о битве за порт Диксон — ее исход не дал гитлеровской Германии взять Северный морской путь под свой контроль. Сражение является одним из самых известных боев в Арктике во время Второй мировой войны.
МВК имени Шемановского уже не первый раз отправляет экспонаты на выставки в другие регионы. Ранее URA.RU рассказывало, что уникальные находки, сделанные археологами на месте заброшенного русского торгового города Мангазея были представлены на посвященной освоению Сибири экспозиции во Владивостоке.
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