Музей ЯНАО покажет во Владивостоке находки из пропавшего города

Археологические находки из Мангазеи Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шимановского из Салехарда представит уникальные археологические находки из Мангазеи (первый русский город Заполярья, заброшенный в 1672 году — прим. URA.RU) на выставке «Поход на Восток. Остроги Сибири» во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте Владивостокского музея имени В.К. Арсеньева.

«Это совместный проект Государственного объединенного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Ем. Ярославского и Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса имени И.С. Шемановского», — говорится на сайте.

Выставка рассказывает об освоении Сибири. ЯНАО представит материалы о Мангазее — первого города за полярным кругом, основанного в устье реки Таз в 1601 году.

Ранее URA.RU рассказывало что летом в ЯНАО пройдут три археологические экспедиции. Кроме того, ученые исследуют исторический центр окружной столицы в районе Обдорского острога.