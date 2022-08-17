Вице-адмирал Соколов назначен командующим Черноморским флотом

В России сменился командующий Черноморским флотом
Вице-адмирал Виктор Соколов стал новым командующим Черноморским флотом РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники.
«Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности», — сказал РИА «Новости» источник во флоте.
Предыдущим командиром Черноморского флота был адмирал Игорь Осипов. Он занял этот пост в мае 2019 года.
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