Вице-адмирал Соколов назначен командующим Черноморским флотом

17 августа 2022 в 17:47 Размер текста - 17 +

В России сменился командующий Черноморским флотом Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Вице-адмирал Виктор Соколов стал новым командующим Черноморским флотом РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники. «Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности», — сказал РИА «Новости» источник во флоте. Предыдущим командиром Черноморского флота был адмирал Игорь Осипов. Он занял этот пост в мае 2019 года.

Вице-адмирал Виктор Соколов стал новым командующим Черноморским флотом РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники. «Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности», — сказал РИА «Новости» источник во флоте. Предыдущим командиром Черноморского флота был адмирал Игорь Осипов. Он занял этот пост в мае 2019 года.