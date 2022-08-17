Вице-адмирал Соколов назначен командующим Черноморским флотом

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, черноморский флот, корабль, военный, вмф рф, сметливый, сторожевой корабль
В России сменился командующий Черноморским флотом Фото:

Вице-адмирал Виктор Соколов стал новым командующим Черноморским флотом РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники.

«Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности», — сказал РИА «Новости» источник во флоте.

Предыдущим командиром Черноморского флота был адмирал Игорь Осипов. Он занял этот пост в мае 2019 года.

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Вице-адмирал Виктор Соколов стал новым командующим Черноморским флотом РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники. «Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности», — сказал РИА «Новости» источник во флоте. Предыдущим командиром Черноморского флота был адмирал Игорь Осипов. Он занял этот пост в мае 2019 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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