Власти ХМАО отстранились от выборов спикера Тюменской облдумы

17 августа 2022 в 17:53 Размер текста - 17 +

Претендентом на пост спикера Тюменской облдумы считается Фуат Сайфитдинов Фото: Николай Бастриков © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова не участвовала в обсуждении кандидатуры на пост нового спикера Тюменской областной думы. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. Пост председателя заксобрания, в котором заседают депутаты от регионов «тюменской матрешки», стал вакантным после смерти экс-спикера Сергея Корепанова. «Действующим законодательством не предусмотрено обсуждение кандидатов на должность председателя Тюменской областной думы губернаторами Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в ответе на запрос агентства. В департаменте также подчеркнули, что правом выдвигать кандидатов на должность спикера обладают только депутаты. Ранее URA.RU писало, что Корепанов скоропостижно скончался в Тюмени 28 июня. По информации источников агентства, губернаторы Тюменской области и ЯНАО Александр Моор и Дмитрий Артюхов согласовали на вакантный пост кандидатуру депутата Фуата Сайфитдинова. Позднее стало известно, что Сайфитдинова поддержала и Комарова.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова не участвовала в обсуждении кандидатуры на пост нового спикера Тюменской областной думы. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. Пост председателя заксобрания, в котором заседают депутаты от регионов «тюменской матрешки», стал вакантным после смерти экс-спикера Сергея Корепанова. «Действующим законодательством не предусмотрено обсуждение кандидатов на должность председателя Тюменской областной думы губернаторами Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в ответе на запрос агентства. В департаменте также подчеркнули, что правом выдвигать кандидатов на должность спикера обладают только депутаты. Ранее URA.RU писало, что Корепанов скоропостижно скончался в Тюмени 28 июня. По информации источников агентства, губернаторы Тюменской области и ЯНАО Александр Моор и Дмитрий Артюхов согласовали на вакантный пост кандидатуру депутата Фуата Сайфитдинова. Позднее стало известно, что Сайфитдинова поддержала и Комарова.