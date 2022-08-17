Власти ХМАО отстранились от выборов спикера Тюменской облдумы

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Областная дума. Июнь. Тюмень, сайфитдинов фуат, карандаш
Претендентом на пост спикера Тюменской облдумы считается Фуат Сайфитдинов Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова не участвовала в обсуждении кандидатуры на пост нового спикера Тюменской областной думы. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. Пост председателя заксобрания, в котором заседают депутаты от регионов «тюменской матрешки», стал вакантным после смерти экс-спикера Сергея Корепанова.

«Действующим законодательством не предусмотрено обсуждение кандидатов на должность председателя Тюменской областной думы губернаторами Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в ответе на запрос агентства. В департаменте также подчеркнули, что правом выдвигать кандидатов на должность спикера обладают только депутаты.

Ранее URA.RU писало, что Корепанов скоропостижно скончался в Тюмени 28 июня. По информации источников агентства, губернаторы Тюменской области и ЯНАО Александр Моор и Дмитрий Артюхов согласовали на вакантный пост кандидатуру депутата Фуата Сайфитдинова. Позднее стало известно, что Сайфитдинова поддержала и Комарова.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова не участвовала в обсуждении кандидатуры на пост нового спикера Тюменской областной думы. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. Пост председателя заксобрания, в котором заседают депутаты от регионов «тюменской матрешки», стал вакантным после смерти экс-спикера Сергея Корепанова. «Действующим законодательством не предусмотрено обсуждение кандидатов на должность председателя Тюменской областной думы губернаторами Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в ответе на запрос агентства. В департаменте также подчеркнули, что правом выдвигать кандидатов на должность спикера обладают только депутаты. Ранее URA.RU писало, что Корепанов скоропостижно скончался в Тюмени 28 июня. По информации источников агентства, губернаторы Тюменской области и ЯНАО Александр Моор и Дмитрий Артюхов согласовали на вакантный пост кандидатуру депутата Фуата Сайфитдинова. Позднее стало известно, что Сайфитдинова поддержала и Комарова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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