Глава ХМАО заявила о своей позиции по спикеру Тюменской облдумы

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поддержала кандидатуру Фуата Сайфитдинова в качестве нового спикера Тюменской областной думы, в которой заседают депутаты от всей «тюменской матрешки». Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите УрФО. Прежний председатель парламента Сергей Корепанов скончался 28 июня.
«Раньше Комарова говорила, что тот губернатор, который работает с думой (тюменский — прим. ред.), и решает, кому в ней быть. Но изменила позицию. Заявила, что округа должны иметь свои полномочия, и если пост спикера был обещан [экс-губернатором Тюменской области] Сергеем Собяниным ямальцам — никто не может это переиграть», — сообщил инсайдер.
Политолог Аркадий Либерман считает, что в поведении Комаровой нет ничего удивительного. «Спикер Тюменской облдумы — это сложнейшая компромиссная фигура. А Комарова глава одного из регионов „тюменской матрешки“, странно если бы она не высказалась в той или иной форме. Безусловно, это усиливает позиции Сайфитдинова», — отметил эксперт.
Ранее агентство писало, что Сайфитдинов как выходец из ЯНАО является основным кандидатом на пост спикера облдумы — его назначение одобрили губернаторы Тюменской области и Ямала Александр Моор и Дмитрий Артюхов. Корепанов, возглавлявший парламент с 1998 года, также имеет ямальские корни.
URA.RU направило запрос о комментарии в правительство ХМАО. Ответ на него ожидается.
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