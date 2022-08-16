Власти района в ЯНАО присоединились к гонке флагштоков-гигантов

флаг высотой с восьмиэтажный дом появится в Тазовском районе Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В поселке Тазовский (ЯНАО) установят еще один огромный флагшток. Его высота составит 22 метра, сообщается на сайте «ЕИС Закупки».

«Высокомачтовый флагшток. 22000 мм Возрастная группа: с 12 лет. Температурный режим эксплуатации: от -65 до +65 ?С. Срок эксплуатации: 30 лет», — написано в документе с техническим заданием, приложенном к закупке.

На строительство этого объекта власти потратят почти 18,5 млн рублей. На флагштоке высотой с восьмиэтажный дом поместят флаг, 5 метров в ширину и 7,5 в длину. По задумке заказчика он поможет создать удобную и привлекательную среду.

Ранее URA.RU сообщало, что самый большой флагшток в ЯНАО установят в Новом Уренгое. Глава города Андрей Воронов тогда пригласил всех жителей на торжественное поднятие флага.