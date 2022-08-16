16 августа 2022

Власти района в ЯНАО присоединились к гонке флагштоков-гигантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветы и свечи у входа в университет, траур. Пермь, траур, флаг, черная лента
флаг высотой с восьмиэтажный дом появится в Тазовском районе Фото:

В поселке Тазовский (ЯНАО) установят еще один огромный флагшток. Его высота составит 22 метра, сообщается на сайте «ЕИС Закупки».

«Высокомачтовый флагшток. 22000 мм Возрастная группа: с 12 лет. Температурный режим эксплуатации: от -65 до +65 ?С. Срок эксплуатации: 30 лет», — написано в документе с техническим заданием, приложенном к закупке.

На строительство этого объекта власти потратят почти 18,5 млн рублей. На флагштоке высотой с восьмиэтажный дом поместят флаг, 5 метров в ширину и 7,5 в длину. По задумке заказчика он поможет создать удобную и привлекательную среду.

Ранее URA.RU сообщало, что самый большой флагшток в ЯНАО установят в Новом Уренгое. Глава города Андрей Воронов тогда пригласил всех жителей на торжественное поднятие флага.

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В поселке Тазовский (ЯНАО) установят еще один огромный флагшток. Его высота составит 22 метра, сообщается на сайте «ЕИС Закупки». «Высокомачтовый флагшток. 22000 мм Возрастная группа: с 12 лет. Температурный режим эксплуатации: от -65 до +65 ?С. Срок эксплуатации: 30 лет», — написано в документе с техническим заданием, приложенном к закупке. На строительство этого объекта власти потратят почти 18,5 млн рублей. На флагштоке высотой с восьмиэтажный дом поместят флаг, 5 метров в ширину и 7,5 в длину. По задумке заказчика он поможет создать удобную и привлекательную среду. Ранее URA.RU сообщало, что самый большой флагшток в ЯНАО установят в Новом Уренгое. Глава города Андрей Воронов тогда пригласил всех жителей на торжественное поднятие флага.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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