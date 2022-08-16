Бывшая глава курганского села обвинила депутатов в захвате власти

17 августа 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

В Курганской области бывшая глава сельсовета пожаловалась на депутатов думы в прокуратуру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В прокуратуру Кетовского района (Курганская область) поступило заявление от бывшей главы Колесниковского сельсовета Ольги Останиной, в котором женщина обвиняет депутатов сельской думы в захвате власти и фальсификациях. Об этом URA.RU сообщили источники, приславшие в редакцию копию ее обращения в прокуратуру. «Прошу проверить законность проведения заседания Колесниковской сельской думы от 28 ноября 2021 года, <…> законность решения от 26 мая 2022 года «О назначении врио Главы Колесниковского сельского совета», — пишет бывшая глава сельсовета в своем заявлении. Останина считает, что заседание сельской думы, а также решение о назначении нового руководителя на ее бывший пост «не имеют законной силы», поскольку было фальсифицировано. По мнению Останиной, решение заседания было незаконным, так как его принимало менее 2/3 депутатов сельской думы. В заявлении она обвинила нынешнее руководство Колесниковской администрации, в том числе депутата Владимира Петрова, ставшего новым главой, «в должностном подлоге и захвате власти». Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Кетовского района с просьбой дать оценку происходящему. На момент написания новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Колесниково произошел конфликт между главой сельсовета и депутатами сельской думы. После ухода бывшей чиновницы с поста главы сельсовета, скандал между ними не утих и нашел свое продолжение в судебных инстанциях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В прокуратуру Кетовского района (Курганская область) поступило заявление от бывшей главы Колесниковского сельсовета Ольги Останиной, в котором женщина обвиняет депутатов сельской думы в захвате власти и фальсификациях. Об этом URA.RU сообщили источники, приславшие в редакцию копию ее обращения в прокуратуру. «Прошу проверить законность проведения заседания Колесниковской сельской думы от 28 ноября 2021 года, <…> законность решения от 26 мая 2022 года «О назначении врио Главы Колесниковского сельского совета», — пишет бывшая глава сельсовета в своем заявлении. Останина считает, что заседание сельской думы, а также решение о назначении нового руководителя на ее бывший пост «не имеют законной силы», поскольку было фальсифицировано. По мнению Останиной, решение заседания было незаконным, так как его принимало менее 2/3 депутатов сельской думы. В заявлении она обвинила нынешнее руководство Колесниковской администрации, в том числе депутата Владимира Петрова, ставшего новым главой, «в должностном подлоге и захвате власти». Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Кетовского района с просьбой дать оценку происходящему. На момент написания новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Колесниково произошел конфликт между главой сельсовета и депутатами сельской думы. После ухода бывшей чиновницы с поста главы сельсовета, скандал между ними не утих и нашел свое продолжение в судебных инстанциях.