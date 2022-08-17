Власти раскрыли, сколько тюменок претендуют на звание от Путина

В Тюменской области проживает 16 женщин, которые могут претендовать на новое звание «Мать-героиня», введенное президентом России Владимиром Путиным. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона.
«В Тюменской области проживают 16 семей, в которых воспитываются 10 и более детей», — рассказали URA.RU в правительстве. Таким образом, женщины в этих семьях могут претендовать на звание «Мать-героиня».
Семьи, о которых идет речь, проживают в Заводоуковске, Ялуторовске, Армизонском, Бердюжском, Вагайском, Исетском, Викуловском и других районах региона. Как ранее писало URA.RU, президент Владимир Путин установил звание «Мать-героиня» для россиянок, родивших и воспитавших десять и более детей.
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