Власти раскрыли, сколько тюменок претендуют на звание от Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Курган, семья, дети, многодетная мать, за руку
В Тюменской области живет 16 женщин, у которых 10 и более детей Фото:

В Тюменской области проживает 16 женщин, которые могут претендовать на новое звание «Мать-героиня», введенное президентом России Владимиром Путиным. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона.

«В Тюменской области проживают 16 семей, в которых воспитываются 10 и более детей», — рассказали URA.RU в правительстве. Таким образом, женщины в этих семьях могут претендовать на звание «Мать-героиня».

Семьи, о которых идет речь, проживают в Заводоуковске, Ялуторовске, Армизонском, Бердюжском, Вагайском, Исетском, Викуловском и других районах региона. Как ранее писало URA.RU, президент Владимир Путин установил звание «Мать-героиня» для россиянок, родивших и воспитавших десять и более детей.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

В Тюменской области проживает 16 женщин, которые могут претендовать на новое звание «Мать-героиня», введенное президентом России Владимиром Путиным. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. «В Тюменской области проживают 16 семей, в которых воспитываются 10 и более детей», — рассказали URA.RU в правительстве. Таким образом, женщины в этих семьях могут претендовать на звание «Мать-героиня». Семьи, о которых идет речь, проживают в Заводоуковске, Ялуторовске, Армизонском, Бердюжском, Вагайском, Исетском, Викуловском и других районах региона. Как ранее писало URA.RU, президент Владимир Путин установил звание «Мать-героиня» для россиянок, родивших и воспитавших десять и более детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...