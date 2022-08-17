Журналистку «Новой газеты» арестовали в Екатеринбурге за репост

По решению суда, Елена Шукаева пробудет в спецприемнике 14 суток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ленинский суд Екатеринбурга арестовал журналистку Елену Шукаеву, признав ее виновной по административной статье 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций»). Об этом URA.RU рассказал адвокат Шукаевой Роман Качанов.

«Елену уже везут в спецприемник. Ей назначили арест на 14 суток. Будем обжаловать», — поделился Качанов.

Как писало URA.RU, Шукаеву задержали днем 17 августа в столовой областного суда, куда она пришла после рассмотрения ее апелляции по делу о распространении фейков по армию РФ. Шукаеву доставили сначала в УМВД, а потом и в суд. По словам Качанова, поводом для ее задержания стал репост пятилетней давности. Шукаева разместила на своей странице фильм «Он вам не Димон», подготовленный ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена). Как писало URA.RU, под этим же предлогом суд 10 августа арестовал на 14 суток депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Холодарева.

Шукаева известна как внештатный автор «Новой газеты» (последняя ее заметка там выходила в марте, сейчас издание фактически не работает). Также ее тексты публиковались на сайте екатеринбургского «Мемориала» (общество признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано).