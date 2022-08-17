Челябинским школьникам сделают скидку на междугородние поездки

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Железнодорожный вокзал. Тюмень, вокзал, поездка, qr-код, путешествие, смартфон в руке, QR код, QR, поездка на поезде
50% скидка будет действовать до 15 июня 2023 года Фото:

Челябинским школьникам и студентам с 1 сентября предоставят скидку на проезд в пригородных поездах. Как сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании, размер скидки составит 50%.

«На территории Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, ХМАО-Югры и Республики Башкортостан размер скидки составит 50%. Льгота действительна до 15 июня 2023 года при приобретении билетов как на обычные электрички, так и электропоезда „Ласточка“. Оформить льготные проездные документы можно во всех пригородных кассах, а также онлайн», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

Чтобы получить скидку учащиеся обязаны предоставить подтверждающие документы из образовательных учреждений. Для школьников это будет справка из учреждения, для студентов — студенческий билет с отметкой о продлении на соответствующий учебный год.

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Челябинским школьникам и студентам с 1 сентября предоставят скидку на проезд в пригородных поездах. Как сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании, размер скидки составит 50%. «На территории Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, ХМАО-Югры и Республики Башкортостан размер скидки составит 50%. Льгота действительна до 15 июня 2023 года при приобретении билетов как на обычные электрички, так и электропоезда „Ласточка“. Оформить льготные проездные документы можно во всех пригородных кассах, а также онлайн», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Чтобы получить скидку учащиеся обязаны предоставить подтверждающие документы из образовательных учреждений. Для школьников это будет справка из учреждения, для студентов — студенческий билет с отметкой о продлении на соответствующий учебный год.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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