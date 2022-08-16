16 августа 2022

Подчиненный занял место руководителя в ЦУР ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения Якустка. Якутск, чиновник, губернатор, деловой разговор
Руководитель ЦУР ЯНАО сменил место работы Фото:

Заместитель руководителя Центра управления регионом в ЯНАО Александр Лищенко временно исполняет обязанности начальника ЦУРа, вместо ушедшего в правительство Александра Павлики. Об этом URA.RU рассказал сам Лищенко.

«Сейчас должность руководителя ЦУР вакантно. Временно исполняющий обязанности сейчас я», — пояснил собеседник.

О том, что Павлика покинул пост руководителя ЦУР, ранее URA.RU сообщал источник. По его словам, экс-начальник центра возглавил управление интернет-коммуникаций в департаменте внутренней политики региона.

Центр управление регионом начал свою работу осенью 2020 года. Павлика руководил им с самого начала и по лето 2022 год.

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Заместитель руководителя Центра управления регионом в ЯНАО Александр Лищенко временно исполняет обязанности начальника ЦУРа, вместо ушедшего в правительство Александра Павлики. Об этом URA.RU рассказал сам Лищенко. «Сейчас должность руководителя ЦУР вакантно. Временно исполняющий обязанности сейчас я», — пояснил собеседник. О том, что Павлика покинул пост руководителя ЦУР, ранее URA.RU сообщал источник. По его словам, экс-начальник центра возглавил управление интернет-коммуникаций в департаменте внутренней политики региона. Центр управление регионом начал свою работу осенью 2020 года. Павлика руководил им с самого начала и по лето 2022 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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