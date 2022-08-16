Подчиненный занял место руководителя в ЦУР ЯНАО

Руководитель ЦУР ЯНАО сменил место работы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель руководителя Центра управления регионом в ЯНАО Александр Лищенко временно исполняет обязанности начальника ЦУРа, вместо ушедшего в правительство Александра Павлики. Об этом URA.RU рассказал сам Лищенко.

«Сейчас должность руководителя ЦУР вакантно. Временно исполняющий обязанности сейчас я», — пояснил собеседник.

О том, что Павлика покинул пост руководителя ЦУР, ранее URA.RU сообщал источник. По его словам, экс-начальник центра возглавил управление интернет-коммуникаций в департаменте внутренней политики региона.

Центр управление регионом начал свою работу осенью 2020 года. Павлика руководил им с самого начала и по лето 2022 год.