Губернатор Махонин опроверг повышение своего ближайшего соратника

Назначение Александра Смертина на пост главы краевого правительства не планируется Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Пермского края

Переводить и. о. главы администрации Пермского края Александра Смертина на пост председателя краевого правительства не планируется. Такое заявление на встрече с представителями СМИ сделал губернатор Дмитрий Махонин, передает корреспондент URA.RU.

«Александр Смертин не рассматривается на пост председателя правительства», — заявил Махонин, отказавшись назвать фамилии претендентов на пост главы краевого правительства. Ранее источник URA.RU сообщил о том, что Смертин может быть переведен на должность премьер-министра.

С апреля 2021 года Смертин возглавляет администрацию губернатора Пермского края в статусе «и.о.». По одной из версий, его утверждение якобы не согласует администрация президента. Сейчас Дмитрий Махонин совмещает пост губернатора и председателя правительства. В ближайшее время Махонин намерен передать функционал премьер-министра другому человеку.