Губернатор Махонин опроверг повышение своего ближайшего соратника

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7-е Заседание законодательного собрания Пермского края, Пермь, Александр Смертин, депутат пермь, ио руководителя администрации губернатора пермского края
Назначение Александра Смертина на пост главы краевого правительства не планируется Фото:
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Перестановки в правительстве Пермского края

Переводить и. о. главы администрации Пермского края Александра Смертина на пост председателя краевого правительства не планируется. Такое заявление на встрече с представителями СМИ сделал губернатор Дмитрий Махонин, передает корреспондент URA.RU.

«Александр Смертин не рассматривается на пост председателя правительства», — заявил Махонин, отказавшись назвать фамилии претендентов на пост главы краевого правительства. Ранее источник URA.RU сообщил о том, что Смертин может быть переведен на должность премьер-министра.

С апреля 2021 года Смертин возглавляет администрацию губернатора Пермского края в статусе «и.о.». По одной из версий, его утверждение якобы не согласует администрация президента. Сейчас Дмитрий Махонин совмещает пост губернатора и председателя правительства. В ближайшее время Махонин намерен передать функционал премьер-министра другому человеку.

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Переводить и. о. главы администрации Пермского края Александра Смертина на пост председателя краевого правительства не планируется. Такое заявление на встрече с представителями СМИ сделал губернатор Дмитрий Махонин, передает корреспондент URA.RU. «Александр Смертин не рассматривается на пост председателя правительства», — заявил Махонин, отказавшись назвать фамилии претендентов на пост главы краевого правительства. Ранее источник URA.RU сообщил о том, что Смертин может быть переведен на должность премьер-министра. С апреля 2021 года Смертин возглавляет администрацию губернатора Пермского края в статусе «и.о.». По одной из версий, его утверждение якобы не согласует администрация президента. Сейчас Дмитрий Махонин совмещает пост губернатора и председателя правительства. В ближайшее время Махонин намерен передать функционал премьер-министра другому человеку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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