Гинеколог Камилова: противозачаточные лечат женские заболевания

Контрацептивы призваны восстанавливать цикл, напомнила Дилорум Камилова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Противозачаточные средства помогают в решении некоторых женских заболеваний — они восстанавливают цикл, гормональный фон и являются профилактикой развития эндометриоза. Об этом в беседе с URA.RU отметила врач акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук Дилорум Камилова.

«Для некоторых женщин, которые имеют умеренное состояние нездоровья, гормональная контрацепция является и лечебным фактором. Препараты решают вопросы с нормализацией цикла, гормональных нарушений. Ярким примером являются пациенты с поликистозными яичниками. У них нарушен цикл, есть гормональные нарушения, и контрацептив это все регулирует, чтобы не было сложностей с молочной железой, эндометрией. Контрацептивы собственно и призваны это делать. И быть профилактикой гиперплазических процессов, в частности, эндометрии», — объяснила Дилорум Камилова.

Врач-гинеколог напомнила, что подбором противозачаточных средств должен заниматься доктор. «Это лекарственные гормональные препараты, для которых есть соматические противопоказания, то есть по общему здоровью. У некоторых женщин есть какие-то исходные состояния в эндокринной системе, особые предпочтения, поэтому состав подбирается разный, как и дозировка. Соответственно все же правильным является выбор противозачаточных средств, исходя из контекста пациента. Иначе это может привести к нарушениям цикла, нежелательным последствиям», — подчеркнула Камилова.

18 августа 1960 года на рынке США появились первые противозачаточные таблетки. Исследования препаратов ученый Грегори Пинкус проводил тайно. Так как применение противозачаточных средств, как и работа над ними, долгое время были запрещены в Америке.