Сенатор Цеков предупредил о диверсиях Киева против мирных россиян

17 августа 2022 в 20:14 Размер текста - 17 +

Попытки диверсий со стороны Украины будут происходить постоянно, считает Сергей Цеков Фото: Официальный сайт президента Украины Украина намерена постоянно устраивать диверсии против мирных жителей России. Об этом в беседе с URA.RU заявил сенатор Совета федерации Сергей Цеков. «Мы прекрасно понимаем, что диверсии касаются не конкретно только Крыма, они касаются и в целом Российскую Федерацию. До каких пор они будут? До тех пор, пока украинский режим в лице Зеленского и компании, всей этой верхушки нацистской и русоненавистнической, пока они будут у власти, попытки диверсии будут происходить постоянно. И сами диверсии будут происходить, и попытки диверсии, нам надо к этому очень серьезно относиться и повышать уровень защиты наших военных и стратегических объектов», — сказал Цеков. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Крыму сдетонировали боеприпасы. В военном ведомстве назвали взрывы «диверсией». Газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщила, что за диверсией стоит Украина.

Украина намерена постоянно устраивать диверсии против мирных жителей России. Об этом в беседе с URA.RU заявил сенатор Совета федерации Сергей Цеков. «Мы прекрасно понимаем, что диверсии касаются не конкретно только Крыма, они касаются и в целом Российскую Федерацию. До каких пор они будут? До тех пор, пока украинский режим в лице Зеленского и компании, всей этой верхушки нацистской и русоненавистнической, пока они будут у власти, попытки диверсии будут происходить постоянно. И сами диверсии будут происходить, и попытки диверсии, нам надо к этому очень серьезно относиться и повышать уровень защиты наших военных и стратегических объектов», — сказал Цеков. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Крыму сдетонировали боеприпасы. В военном ведомстве назвали взрывы «диверсией». Газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщила, что за диверсией стоит Украина.