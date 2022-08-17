Сенатор Цеков предупредил о диверсиях Киева против мирных россиян

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
Попытки диверсий со стороны Украины будут происходить постоянно, считает Сергей Цеков Фото:

Украина намерена постоянно устраивать диверсии против мирных жителей России. Об этом в беседе с URA.RU заявил сенатор Совета федерации Сергей Цеков.

«Мы прекрасно понимаем, что диверсии касаются не конкретно только Крыма, они касаются и в целом Российскую Федерацию. До каких пор они будут? До тех пор, пока украинский режим в лице Зеленского и компании, всей этой верхушки нацистской и русоненавистнической, пока они будут у власти, попытки диверсии будут происходить постоянно. И сами диверсии будут происходить, и попытки диверсии, нам надо к этому очень серьезно относиться и повышать уровень защиты наших военных и стратегических объектов», — сказал Цеков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Крыму сдетонировали боеприпасы. В военном ведомстве назвали взрывы «диверсией». Газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщила, что за диверсией стоит Украина.

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Украина намерена постоянно устраивать диверсии против мирных жителей России. Об этом в беседе с URA.RU заявил сенатор Совета федерации Сергей Цеков. «Мы прекрасно понимаем, что диверсии касаются не конкретно только Крыма, они касаются и в целом Российскую Федерацию. До каких пор они будут? До тех пор, пока украинский режим в лице Зеленского и компании, всей этой верхушки нацистской и русоненавистнической, пока они будут у власти, попытки диверсии будут происходить постоянно. И сами диверсии будут происходить, и попытки диверсии, нам надо к этому очень серьезно относиться и повышать уровень защиты наших военных и стратегических объектов», — сказал Цеков. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Крыму сдетонировали боеприпасы. В военном ведомстве назвали взрывы «диверсией». Газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщила, что за диверсией стоит Украина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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