Сенатор Цеков предупредил о диверсиях Киева против мирных россиян

Попытки диверсий со стороны Украины будут происходить постоянно, считает Сергей ЦековФото: Официальный сайт президента Украины
Украина намерена постоянно устраивать диверсии против мирных жителей России. Об этом в беседе с URA.RU заявил сенатор Совета федерации Сергей Цеков.
«Мы прекрасно понимаем, что диверсии касаются не конкретно только Крыма, они касаются и в целом Российскую Федерацию. До каких пор они будут? До тех пор, пока украинский режим в лице Зеленского и компании, всей этой верхушки нацистской и русоненавистнической, пока они будут у власти, попытки диверсии будут происходить постоянно. И сами диверсии будут происходить, и попытки диверсии, нам надо к этому очень серьезно относиться и повышать уровень защиты наших военных и стратегических объектов», — сказал Цеков.
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Украина намерена постоянно устраивать диверсии против мирных жителей России. Об этом в беседе с URA.RU заявил сенатор Совета федерации Сергей Цеков. «Мы прекрасно понимаем, что диверсии касаются не конкретно только Крыма, они касаются и в целом Российскую Федерацию. До каких пор они будут? До тех пор, пока украинский режим в лице Зеленского и компании, всей этой верхушки нацистской и русоненавистнической, пока они будут у власти, попытки диверсии будут происходить постоянно. И сами диверсии будут происходить, и попытки диверсии, нам надо к этому очень серьезно относиться и повышать уровень защиты наших военных и стратегических объектов», — сказал Цеков. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Крыму сдетонировали боеприпасы. В военном ведомстве назвали взрывы «диверсией». Газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщила, что за диверсией стоит Украина.