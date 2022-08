На Украине взяли ответственность за взрывы в Крыму

В Крыму сдетонировали боеприпасы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли на себя ответственность за взрывы в Джанкойском районе Крыма. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. «Высокопоставленный украинский чиновник, говорящий на условиях анонимности, сказал, что ответственность за взрыв несет элитное украинское военное подразделение. Оно действовало в тылу», — пишет The New York Times. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Крыму сдетонировали боеприпасы. В военном ведомстве назвали взрывы «диверсией». Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате взрывов сгорели несколько домов, пишет RT. Также была повреждена железная дорога, передает «Национальная служба новостей».

