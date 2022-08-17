Власти Энергодара сообщили о массированном обстреле города

ВСУ продолжают наносить удары по Энергодару
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массированный обстрел города Энергодар в Запорожской области. Об этом сообщили местные власти.
«ВСУ ведут массированный обстрел Энергодара. Об этом сообщил источник в военно-гражданской администрации города», — пишет ТАСС.
15 августа ВСУ нанесли более 25 ударов по Энергодару. Снаряды попали в район Запорожской АЭС и в жилые кварталы.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. В ходе спецоперации большая часть Запорожской области перешла под контроль российской армии. В МВД Запорожья заявили, что задержали двух наводчиков ВСУ, которые корректировали удары по Энергодару, пишет RT.
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