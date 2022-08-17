Власти Энергодара сообщили о массированном обстреле города

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
ВСУ продолжают наносить удары по Энергодару Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массированный обстрел города Энергодар в Запорожской области. Об этом сообщили местные власти.

«ВСУ ведут массированный обстрел Энергодара. Об этом сообщил источник в военно-гражданской администрации города», — пишет ТАСС.

15 августа ВСУ нанесли более 25 ударов по Энергодару. Снаряды попали в район Запорожской АЭС и в жилые кварталы.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. В ходе спецоперации большая часть Запорожской области перешла под контроль российской армии. В МВД Запорожья заявили, что задержали двух наводчиков ВСУ, которые корректировали удары по Энергодару, пишет RT.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массированный обстрел города Энергодар в Запорожской области. Об этом сообщили местные власти. «ВСУ ведут массированный обстрел Энергодара. Об этом сообщил источник в военно-гражданской администрации города», — пишет ТАСС. 15 августа ВСУ нанесли более 25 ударов по Энергодару. Снаряды попали в район Запорожской АЭС и в жилые кварталы. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. В ходе спецоперации большая часть Запорожской области перешла под контроль российской армии. В МВД Запорожья заявили, что задержали двух наводчиков ВСУ, которые корректировали удары по Энергодару, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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