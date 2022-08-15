ВСУ нанесли 25 ударов по Энергодару

Обстрел Запорожской АЭС ведется из тяжелой артиллерии
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины нанесли 25 ударов тяжелой артиллерии по району Запорожской АЭС и жилым кварталам Энергодара. Об этом сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Обстрел Энергодара. За последние два часа по мирному городу — району ЗАЭС и жилым кварталам города нанесено около 25 ударов тяжелой артиллерии из орудий 777», — сообщил Рогов в своем telegram-канале.
ВСУ несколько раз обстреливали АЭС в Энергодаре. Власти города заявляли, что в случае повреждения инфраструктуры станции последствия могут быть хуже, чем после трагедии в Чернобыле. Российские военные освободили большую часть Запорожской области в ходе спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля.
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