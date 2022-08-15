ВСУ нанесли 25 ударов по Энергодару

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Обстрел Запорожской АЭС ведется из тяжелой артиллерии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины нанесли 25 ударов тяжелой артиллерии по району Запорожской АЭС и жилым кварталам Энергодара. Об этом сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Обстрел Энергодара. За последние два часа по мирному городу — району ЗАЭС и жилым кварталам города нанесено около 25 ударов тяжелой артиллерии из орудий 777», — сообщил Рогов в своем telegram-канале.

ВСУ несколько раз обстреливали АЭС в Энергодаре. Власти города заявляли, что в случае повреждения инфраструктуры станции последствия могут быть хуже, чем после трагедии в Чернобыле. Российские военные освободили большую часть Запорожской области в ходе спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля.

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Вооруженные силы Украины нанесли 25 ударов тяжелой артиллерии по району Запорожской АЭС и жилым кварталам Энергодара. Об этом сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Обстрел Энергодара. За последние два часа по мирному городу — району ЗАЭС и жилым кварталам города нанесено около 25 ударов тяжелой артиллерии из орудий 777», — сообщил Рогов в своем telegram-канале. ВСУ несколько раз обстреливали АЭС в Энергодаре. Власти города заявляли, что в случае повреждения инфраструктуры станции последствия могут быть хуже, чем после трагедии в Чернобыле. Российские военные освободили большую часть Запорожской области в ходе спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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