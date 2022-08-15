ВСУ нанесли 25 ударов по Энергодару

15 августа 2022 в 20:29 Размер текста - 17 +

Обстрел Запорожской АЭС ведется из тяжелой артиллерии Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины нанесли 25 ударов тяжелой артиллерии по району Запорожской АЭС и жилым кварталам Энергодара. Об этом сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Обстрел Энергодара. За последние два часа по мирному городу — району ЗАЭС и жилым кварталам города нанесено около 25 ударов тяжелой артиллерии из орудий 777», — сообщил Рогов в своем telegram-канале. ВСУ несколько раз обстреливали АЭС в Энергодаре. Власти города заявляли, что в случае повреждения инфраструктуры станции последствия могут быть хуже, чем после трагедии в Чернобыле. Российские военные освободили большую часть Запорожской области в ходе спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля.

Вооруженные силы Украины нанесли 25 ударов тяжелой артиллерии по району Запорожской АЭС и жилым кварталам Энергодара. Об этом сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Обстрел Энергодара. За последние два часа по мирному городу — району ЗАЭС и жилым кварталам города нанесено около 25 ударов тяжелой артиллерии из орудий 777», — сообщил Рогов в своем telegram-канале. ВСУ несколько раз обстреливали АЭС в Энергодаре. Власти города заявляли, что в случае повреждения инфраструктуры станции последствия могут быть хуже, чем после трагедии в Чернобыле. Российские военные освободили большую часть Запорожской области в ходе спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля.