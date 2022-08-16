Губернатор ЯНАО ищет истории для фильма про Новый Уренгой

В ЯНАО снимут фильм о Новом Уренгое Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Глава округа ищет интересные истории для фильма у жителей Нового Уренгоя. Об этом Дмитрий Артюхов рассказал на встрече с новоуренгойцами.

«Я очень хочу запечатлеть подвиг нашего города в фильме о городе. Мы никак не можем подойти к сценарию. Может у вас есть какие-то исторические факты, автобиографии. Мы собираем все! Чтобы мы сделали хорошее кино про наш Новый Уренгой. Чтобы вся Россия познакомилась с нами через хороший фильм!» — сказал Артюхов.

Ранее URA.RU сообщало, что актриса из Губкинского (ЯНАО) Валерия Астапова снялась в новом сериале, который выйдет в начале осени на СТС. Она сыграла учительницу географии и дочку мэра в многосерийном фильме «Классная Катя».