15 августа 2022

Актриса из ЯНАО снялась в сериале на СТС

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Клипарт. ЯНАО, телекамеры, кино, сми, съемка
Валерия Астапова получила главную роль в сериале «Классная Катя». Фото:

Валерия Астапова — актриса из Губкинского (ЯНАО) снялась в новом сериале, который выйдет в начале осени на СТС. Об этом сообщают местные СМИ.

«Уроженка ЯНАО получила главную роль в новом проекте канала СТС. Она сыграла учительницу географии и дочку мэра в многосерийном фильме «Классная Катя», — со ссылкой на PR-менеджера телеканала сообщает «МК Ямал»

Ранее URA.RU рассказывало, что уроженка Губкинского (ЯНАО) Валерия Астапова сыграла одну из главных ролей в новом сериале на ТНТ. Речь идет о сериале «Девушки с Макаровым».

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Валерия Астапова — актриса из Губкинского (ЯНАО) снялась в новом сериале, который выйдет в начале осени на СТС. Об этом сообщают местные СМИ. «Уроженка ЯНАО получила главную роль в новом проекте канала СТС. Она сыграла учительницу географии и дочку мэра в многосерийном фильме «Классная Катя», — со ссылкой на PR-менеджера телеканала сообщает «МК Ямал» Ранее URA.RU рассказывало, что уроженка Губкинского (ЯНАО) Валерия Астапова сыграла одну из главных ролей в новом сериале на ТНТ. Речь идет о сериале «Девушки с Макаровым».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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