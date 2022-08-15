Актриса из ЯНАО снялась в сериале на СТС

Валерия Астапова получила главную роль в сериале «Классная Катя». Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Валерия Астапова — актриса из Губкинского (ЯНАО) снялась в новом сериале, который выйдет в начале осени на СТС. Об этом сообщают местные СМИ.

«Уроженка ЯНАО получила главную роль в новом проекте канала СТС. Она сыграла учительницу географии и дочку мэра в многосерийном фильме «Классная Катя», — со ссылкой на PR-менеджера телеканала сообщает «МК Ямал»

Ранее URA.RU рассказывало, что уроженка Губкинского (ЯНАО) Валерия Астапова сыграла одну из главных ролей в новом сериале на ТНТ. Речь идет о сериале «Девушки с Макаровым».