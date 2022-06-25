СМИ: британцы начали выгонять украинских беженцев из своих домов

26 июня 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Жители Великобритании устали от украинских беженцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители английского города Рединг захотели выгнать украинских беженцев. Об этом рассказал член Украинского общественного центра Мик Поллек в беседе с порталом Getreading. По его словам, многие подданные Соединенного Королевства сначала с радостью приняли переселенцев из Восточной Европы, но спустя четыре месяца их энтузиазм поубавился. «Люди связываются с нами и говорят: «Наши хозяева просят нас найти другое место для проживания и уехать, потому что это [конфликт на Украине] продолжается слишком долго», — рассказал Поллек. Как отмечается в статье, британцы не ожидали, что острая фаза кризиса затянется на такой срок, поэтому они стали «поощрять (гостей. — прим. URA.RU) искать альтернативное жилье». Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Польское издание Rzeczpospolita ранее сообщало, что Европа начинает вынуждать украинских беженцев возвращаться домой. Бельгийский политолог заявлял, что в стране растет волна возмущения среди граждан из-за того, что сумма ежемесячных пособий украинским беженцам оказалась выше пенсий местных жителей. При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил высылать украинских беженцев-нелегалов в Африку. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Жители английского города Рединг захотели выгнать украинских беженцев. Об этом рассказал член Украинского общественного центра Мик Поллек в беседе с порталом Getreading. По его словам, многие подданные Соединенного Королевства сначала с радостью приняли переселенцев из Восточной Европы, но спустя четыре месяца их энтузиазм поубавился. «Люди связываются с нами и говорят: «Наши хозяева просят нас найти другое место для проживания и уехать, потому что это [конфликт на Украине] продолжается слишком долго», — рассказал Поллек. Как отмечается в статье, британцы не ожидали, что острая фаза кризиса затянется на такой срок, поэтому они стали «поощрять (гостей. — прим. URA.RU) искать альтернативное жилье». Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Польское издание Rzeczpospolita ранее сообщало, что Европа начинает вынуждать украинских беженцев возвращаться домой. Бельгийский политолог заявлял, что в стране растет волна возмущения среди граждан из-за того, что сумма ежемесячных пособий украинским беженцам оказалась выше пенсий местных жителей. При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил высылать украинских беженцев-нелегалов в Африку.