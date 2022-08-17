Свердловские школьники жестоко избили мужчину. Видео

17 августа 2022 в 23:59 Размер текста - 17 +

Подростки кинули стеклянную бутылку в мужчину и избили его Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Трое подростков в Среднеуральске (Свердловская область) напали на мужчину, во время конфликта один из детей кинул в свердловчанина стеклянную бутылку. Об этом сообщают очевидцы. «В Среднеуральске несколько подростков напали на мужчину», — рассказал очевидец telegram-каналу «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». На кадрах видно, что один подросток кинул стеклянную бутылку в мужчину, но не попал, второй школьник ударил свердловчанина ногой с прыжка. В конфликт вмешался случайный прохожий, который помог урегулировать ситуацию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские школьники запинали двух мужчин. Также агентство рассказывало, что два подростка из Свердловской области избили молотком продавщицу и похитили деньги из кассы.

Трое подростков в Среднеуральске (Свердловская область) напали на мужчину, во время конфликта один из детей кинул в свердловчанина стеклянную бутылку. Об этом сообщают очевидцы. «В Среднеуральске несколько подростков напали на мужчину», — рассказал очевидец telegram-каналу «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». На кадрах видно, что один подросток кинул стеклянную бутылку в мужчину, но не попал, второй школьник ударил свердловчанина ногой с прыжка. В конфликт вмешался случайный прохожий, который помог урегулировать ситуацию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские школьники запинали двух мужчин. Также агентство рассказывало, что два подростка из Свердловской области избили молотком продавщицу и похитили деньги из кассы.