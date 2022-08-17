Имущество проблемного пермского завода распродают за 4 млрд

Ранее Росимущество согласовало продажу пермского завода единым лотом Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Кредиторы обанкротившегося пермского завода им. Дзержинского (ЗиД) одобрили порядок, сроки и условия реализации имущества должника. Это решение было принято 16 августа на общем собрании.

«Имущество завода будет реализовываться на закрытом аукционе единым лотом. Стартовая цена — 4,027 млрд рублей. С учетом того что завод является стратегическим предприятием оборонно-промышленного комплекса, победитель (согласно нормам 127-ФЗ „О банкротстве“) обязан выполнять договоры должника, связанные с государственным оборонзаказом и обеспечивать нужды страны по обеспечению обороноспособности и безопасности», — написано на сайте «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на слова конкурсного управляющего предприятием Льва Шляпина.

Собеседники пермского издания высказывают сомнения, что имущество предприятия может быть привлекательным с коммерческой точки зрения. На потенциального покупателя будет возложена обязанность сохранить целевое назначение комплекса ЗиД. От также должен будет сохранить целостность мобилизационного имущества.

О том, что имущественный комплекс обанкротившегося пермского завода хотят продать на закрытых торгах в электронной форме, стало известно, а конце июня. Тогда же конкурсный управляющий направил в суд для рассмотрения соответствующее ходатайство. В конце июля Росимущество согласовало реализацию предприятия единым лотом. В процедуру банкротства завод, выпускающий ракетные радиовзрыватели и масляные сепараторы для кораблей, вступил в 2005 году. В 2009 на производстве было введено конкурсное управление. Задолженность госкомпании на сегодняшний день оценивается примерно в 400 млн рублей.