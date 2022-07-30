30 июля 2022
29 июля 2022

Пермскому проблемному заводу согласовали торги единым лотом

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города и жанр. Пермь, виды города, завод дзержинского
Росимущество согласовало продажу пермского завода единым лотом Фото:

Пермский машиностроительный завод имени Дзержинского, находящийся в стадии процедуры банкротства, собираются выставить на торги. Росимущество согласовало реализацию предприятия единым лотом, пишет «Коммерсант-Прикамье».

«Росимущество согласовало положение о порядке, сроках и условиях имущества банкротящегося ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“ (ЗиД).<…> завод планируется на закрытом аукционе продать единым лотом», — пишет издание со ссылкой на конкурсного управляющего Льва Шляпина. Согласно рыночной оценке, стоимость завода составляет 4 млрд рублей.

Завод, выпускающий радиовзрыватели для ракет, а также масляные сепараторы для военных кораблей, вступил в процедуру банкротства в 2005 году. Спустя четыре года на предприятии ввели конкурсное управление. В настоящее время задолженность госпредприятия составляет около 400 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что конкурсный управляющий завода подал заявку на проведение аукциона. Суд должен был принять решение о проведении закрытых торгов 15 августа.

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Пермский машиностроительный завод имени Дзержинского, находящийся в стадии процедуры банкротства, собираются выставить на торги. Росимущество согласовало реализацию предприятия единым лотом, пишет «Коммерсант-Прикамье». «Росимущество согласовало положение о порядке, сроках и условиях имущества банкротящегося ФГУП „Машиностроительный завод им. Дзержинского“ (ЗиД).<…> завод планируется на закрытом аукционе продать единым лотом», — пишет издание со ссылкой на конкурсного управляющего Льва Шляпина. Согласно рыночной оценке, стоимость завода составляет 4 млрд рублей. Завод, выпускающий радиовзрыватели для ракет, а также масляные сепараторы для военных кораблей, вступил в процедуру банкротства в 2005 году. Спустя четыре года на предприятии ввели конкурсное управление. В настоящее время задолженность госпредприятия составляет около 400 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что конкурсный управляющий завода подал заявку на проведение аукциона. Суд должен был принять решение о проведении закрытых торгов 15 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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