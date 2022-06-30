Имущество пермского завода-банкрота оценили в 4 млрд рублей

Имущество хотят продать на закрытых торгах Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Имущественный комплекс обанкротившегося пермского завода им. Дзержинского оценили в 4 млрд рублей. Его хотят продать на закрытых торгах в электронной форме путем проведения конкурса. Соответствующее ходатайство конкурсный управляющий направил в суд для рассмотрения.

«Рыночная стоимость объектов недвижимости предприятия по ул. Дзержинского, 1 и 59, Набережной, 13, Козьмы Минина, 2а, и Петропавловской, 185, с учетом НДС рассчитана на сумму 2,998 млрд рублей. Машин, оборудования, производственного инвентаря и прочего инвентаря — на 400 млн рублей. Стоимость права пользования земельным участком составляет 587 млн рублей», — сообщил «Коммерсант-Прикамье».

Суд рассмотрит ходатайство 15 августа. Ранее URA.RU сообщало, что депутату краевого парламента могут грозить проблемы из-за завода-банкрота. Кредиторы предприятия, находящегося в стадии конкурсного производства, предложили конкурсному управляющему Льву Шляпину рассмотреть целесообразность банкротства Юрия Борисовца.