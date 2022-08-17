17 августа 2022

Движение по трассе Пермь — Березники будет перекрыто полностью. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, светофор, знак стоп, объезд, город, благоустройство, бкад, ремонт автодороги
Водителей попросили заранее приготовиться к возможным осложнениям в передвижении Фото:

Участок трассы Пермь — Березники будет полностью перекрыт ночью 21 августа. Об этом рассказали в пресс-службе минтранспорта региона.

«С 02:00 до 06:00 21 августа 2022 года на 51 км автомобильной дороги Пермь — Березники будет полностью перекрыто движение транспорта. Оно связано с монтажом пролетного строения надземного пешеходного перехода», — указано telegram-канале ведомства.

Объезд указанного участка автодороги транспорт экстренных служб будет совершать по улицам Фрунзе, Евгения Пузырева и Корсуньской. Автовладельцев просят заранее планировать маршрут и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

О том, что Госавтоинспекция проинформировала граждан об отключении в Перми двух светофоров 18 августа, URA.RU писало ранее. Это связано с проведением профилактических работ.

Участок дорого перекроют на 4 часа

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Участок трассы Пермь — Березники будет полностью перекрыт ночью 21 августа. Об этом рассказали в пресс-службе минтранспорта региона. «С 02:00 до 06:00 21 августа 2022 года на 51 км автомобильной дороги Пермь — Березники будет полностью перекрыто движение транспорта. Оно связано с монтажом пролетного строения надземного пешеходного перехода», — указано telegram-канале ведомства. Объезд указанного участка автодороги транспорт экстренных служб будет совершать по улицам Фрунзе, Евгения Пузырева и Корсуньской. Автовладельцев просят заранее планировать маршрут и с пониманием отнестись к временным неудобствам. О том, что Госавтоинспекция проинформировала граждан об отключении в Перми двух светофоров 18 августа, URA.RU писало ранее. Это связано с проведением профилактических работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...