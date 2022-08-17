США и Тайвань начали переговоры

18 августа 2022 в 08:13 Размер текста - 17 +

Официальные лица США обсудят торговлю с Тайванем Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Официальные представители США и Тайваня начали переговоры для обсуждения торговых отношений. Об этом сообщается на сайте офиса торгового представительства США. «Сегодня мы начинаем переговоры с Тайванем под эгидой Американского института на Тайване и Тайбэйского экономического и культурного представительства в США, которые углубят наши торговые и инвестиционные отношения, продвинут взаимные торговые приоритеты на основе общих ценностей и будут способствовать инновациям и инклюзивному экономическому росту для наших работников и предприятий», — сказал представитель United Airlines. Сообщается, что представители США и Тайваня обсудят расширение торговли и упрощение ее процедур. Ранее американская делегация прибыла на Тайвань с официальным визитом, что вызвало недовольство Китая. Власти страны не признают независимость острова. Китай направил к берегам Тайваня группировку военных кораблей и самолетов, передает «Ридус». Ранее Китай начал военные учения у Тайваня из-за поездки спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Администрация президента США была против этого визита, сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Bloomberg.

Официальные представители США и Тайваня начали переговоры для обсуждения торговых отношений. Об этом сообщается на сайте офиса торгового представительства США. «Сегодня мы начинаем переговоры с Тайванем под эгидой Американского института на Тайване и Тайбэйского экономического и культурного представительства в США, которые углубят наши торговые и инвестиционные отношения, продвинут взаимные торговые приоритеты на основе общих ценностей и будут способствовать инновациям и инклюзивному экономическому росту для наших работников и предприятий», — сказал представитель United Airlines. Сообщается, что представители США и Тайваня обсудят расширение торговли и упрощение ее процедур. Ранее американская делегация прибыла на Тайвань с официальным визитом, что вызвало недовольство Китая. Власти страны не признают независимость острова. Китай направил к берегам Тайваня группировку военных кораблей и самолетов, передает «Ридус». Ранее Китай начал военные учения у Тайваня из-за поездки спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Администрация президента США была против этого визита, сообщают «Дни.ру» со ссылкой на Bloomberg.