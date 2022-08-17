17 августа 2022

Суд решил судьбу тагильчанки, до смерти избившей подругу-инвалида

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Приговор бывшему главе МЧС Рожкову Олегу. Курган , приговор, судебное заседание, приговор суда, суд
Суд отправил Анну Игнатьеву в колонию общего режима Фото:

Суд Нижнего Тагила приговорил Анну Игнатьеву, которая во время застолья до смерти избила подругу-инвалида, к семи годам колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Суд назначил Анне Игнатьевой наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства. Кроме этого, женщина должна будет выплатить почти миллион рублей матери убитой.

Следователи выяснили, что Игнатьева весной 2021 года выпивала в компании со своей подругой-инвалидом и, поссорившись с ней, повалила на пол и десятки раз ударила руками и ногами. Врачи не смогли спасти избитую, она умерла в больнице.

Ранее правоохранители сообщали о жителе Сосьвы, который убил друга, вступившегося за девушку. Во время ссоры свердловчанин жестко избивал оппонента.

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Суд Нижнего Тагила приговорил Анну Игнатьеву, которая во время застолья до смерти избила подругу-инвалида, к семи годам колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд назначил Анне Игнатьевой наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства. Кроме этого, женщина должна будет выплатить почти миллион рублей матери убитой. Следователи выяснили, что Игнатьева весной 2021 года выпивала в компании со своей подругой-инвалидом и, поссорившись с ней, повалила на пол и десятки раз ударила руками и ногами. Врачи не смогли спасти избитую, она умерла в больнице. Ранее правоохранители сообщали о жителе Сосьвы, который убил друга, вступившегося за девушку. Во время ссоры свердловчанин жестко избивал оппонента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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