Суд решил судьбу тагильчанки, до смерти избившей подругу-инвалида

18 августа 2022 в 09:55 Размер текста - 17 +

Суд отправил Анну Игнатьеву в колонию общего режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд Нижнего Тагила приговорил Анну Игнатьеву, которая во время застолья до смерти избила подругу-инвалида, к семи годам колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд назначил Анне Игнатьевой наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства. Кроме этого, женщина должна будет выплатить почти миллион рублей матери убитой. Следователи выяснили, что Игнатьева весной 2021 года выпивала в компании со своей подругой-инвалидом и, поссорившись с ней, повалила на пол и десятки раз ударила руками и ногами. Врачи не смогли спасти избитую, она умерла в больнице. Ранее правоохранители сообщали о жителе Сосьвы, который убил друга, вступившегося за девушку. Во время ссоры свердловчанин жестко избивал оппонента.

Суд Нижнего Тагила приговорил Анну Игнатьеву, которая во время застолья до смерти избила подругу-инвалида, к семи годам колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд назначил Анне Игнатьевой наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства. Кроме этого, женщина должна будет выплатить почти миллион рублей матери убитой. Следователи выяснили, что Игнатьева весной 2021 года выпивала в компании со своей подругой-инвалидом и, поссорившись с ней, повалила на пол и десятки раз ударила руками и ногами. Врачи не смогли спасти избитую, она умерла в больнице. Ранее правоохранители сообщали о жителе Сосьвы, который убил друга, вступившегося за девушку. Во время ссоры свердловчанин жестко избивал оппонента.