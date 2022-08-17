Суд решил судьбу тагильчанки, до смерти избившей подругу-инвалида

Суд Нижнего Тагила приговорил Анну Игнатьеву, которая во время застолья до смерти избила подругу-инвалида, к семи годам колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Суд назначил Анне Игнатьевой наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства. Кроме этого, женщина должна будет выплатить почти миллион рублей матери убитой.
Следователи выяснили, что Игнатьева весной 2021 года выпивала в компании со своей подругой-инвалидом и, поссорившись с ней, повалила на пол и десятки раз ударила руками и ногами. Врачи не смогли спасти избитую, она умерла в больнице.
Ранее правоохранители сообщали о жителе Сосьвы, который убил друга, вступившегося за девушку. Во время ссоры свердловчанин жестко избивал оппонента.
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