17 августа 2022

В Екатеринбурге презентуют комикс, посвященный фильму Балабанова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Паблик Маркет. Цены и товары., комикс, гот комик
Приобрести «Брат. 25 лет» можно будет на фестивале «ГикКон» Фото:

В Екатеринбурге представят комикс «Брат. 25 лет» по вселенной уральского режиссера Алексея Балабанова. Презентация пройдет в рамках фестиваля гик-культуры и современных развлечений «ГикКон». Об этом сообщает команда Ural Music Night.

«На фестивале „ГикКон“ состоится премьера комикса „Брат. 25 лет“, над которым издательство BUBBLE работало уже долгое время. Произведение посвящено 25-летию первого фильма культовой дилогии „Брат“ Алексея Балабанова», — рассказали представители «Ночи музыки».

Комикс будет состоять из нескольких историй разных авторов. Они покажут свое восприятие мира Балабанова, предыстории «Брата», его продолжения и того, что осталось за кадром. Оценивать презентацию будут представители издательства оригинальных комиксов BUBBLE Александра Бизяева, Анастасия PHOBS Ким, Алексей Горбут, Роман Котков и Алексей Замский.

Комикс «Брат. 25 лет» представят 27 августа в 10.00 в парке ТРЦ «Радуга Парк». Гости фестиваля «ГикКон» смогут приобрести сборник, получить автографы авторов и пообщаться с создателями сборника Алексеем Замским, Романом Котковым и Евгением Борняковым. Вход свободный.

Ранее в Екатеринбурге представили сборник комиксов про уральского писателя Павла Бажова. В нем содержится информация о биографии литературного деятеля, зарисовки сказов «Малахитовая шкатулка». Над созданием сборника работали 23 художника, книгу выпустило издательство «Альпина Паблишер».

Внешний вид внутреннего содержания пока держится в тайне, но анонсирована обложка комикса
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В Екатеринбурге представят комикс «Брат. 25 лет» по вселенной уральского режиссера Алексея Балабанова. Презентация пройдет в рамках фестиваля гик-культуры и современных развлечений «ГикКон». Об этом сообщает команда Ural Music Night. «На фестивале „ГикКон“ состоится премьера комикса „Брат. 25 лет“, над которым издательство BUBBLE работало уже долгое время. Произведение посвящено 25-летию первого фильма культовой дилогии „Брат“ Алексея Балабанова», — рассказали представители «Ночи музыки». Комикс будет состоять из нескольких историй разных авторов. Они покажут свое восприятие мира Балабанова, предыстории «Брата», его продолжения и того, что осталось за кадром. Оценивать презентацию будут представители издательства оригинальных комиксов BUBBLE Александра Бизяева, Анастасия PHOBS Ким, Алексей Горбут, Роман Котков и Алексей Замский. Комикс «Брат. 25 лет» представят 27 августа в 10.00 в парке ТРЦ «Радуга Парк». Гости фестиваля «ГикКон» смогут приобрести сборник, получить автографы авторов и пообщаться с создателями сборника Алексеем Замским, Романом Котковым и Евгением Борняковым. Вход свободный. Ранее в Екатеринбурге представили сборник комиксов про уральского писателя Павла Бажова. В нем содержится информация о биографии литературного деятеля, зарисовки сказов «Малахитовая шкатулка». Над созданием сборника работали 23 художника, книгу выпустило издательство «Альпина Паблишер».
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