В Екатеринбурге презентуют комикс, посвященный фильму Балабанова. Фото

18 августа 2022 в 10:44 Размер текста - 17 +

Приобрести «Брат. 25 лет» можно будет на фестивале «ГикКон» Фото: Марина Молдавская © URA.RU В Екатеринбурге представят комикс «Брат. 25 лет» по вселенной уральского режиссера Алексея Балабанова. Презентация пройдет в рамках фестиваля гик-культуры и современных развлечений «ГикКон». Об этом сообщает команда Ural Music Night. «На фестивале „ГикКон“ состоится премьера комикса „Брат. 25 лет“, над которым издательство BUBBLE работало уже долгое время. Произведение посвящено 25-летию первого фильма культовой дилогии „Брат“ Алексея Балабанова», — рассказали представители «Ночи музыки». Комикс будет состоять из нескольких историй разных авторов. Они покажут свое восприятие мира Балабанова, предыстории «Брата», его продолжения и того, что осталось за кадром. Оценивать презентацию будут представители издательства оригинальных комиксов BUBBLE Александра Бизяева, Анастасия PHOBS Ким, Алексей Горбут, Роман Котков и Алексей Замский. Комикс «Брат. 25 лет» представят 27 августа в 10.00 в парке ТРЦ «Радуга Парк». Гости фестиваля «ГикКон» смогут приобрести сборник, получить автографы авторов и пообщаться с создателями сборника Алексеем Замским, Романом Котковым и Евгением Борняковым. Вход свободный. Ранее в Екатеринбурге представили сборник комиксов про уральского писателя Павла Бажова. В нем содержится информация о биографии литературного деятеля, зарисовки сказов «Малахитовая шкатулка». Над созданием сборника работали 23 художника, книгу выпустило издательство «Альпина Паблишер». Внешний вид внутреннего содержания пока держится в тайне, но анонсирована обложка комикса Фото: пресс-служба Ural Music Night

В Екатеринбурге представят комикс «Брат. 25 лет» по вселенной уральского режиссера Алексея Балабанова. Презентация пройдет в рамках фестиваля гик-культуры и современных развлечений «ГикКон». Об этом сообщает команда Ural Music Night. «На фестивале „ГикКон“ состоится премьера комикса „Брат. 25 лет“, над которым издательство BUBBLE работало уже долгое время. Произведение посвящено 25-летию первого фильма культовой дилогии „Брат“ Алексея Балабанова», — рассказали представители «Ночи музыки». Комикс будет состоять из нескольких историй разных авторов. Они покажут свое восприятие мира Балабанова, предыстории «Брата», его продолжения и того, что осталось за кадром. Оценивать презентацию будут представители издательства оригинальных комиксов BUBBLE Александра Бизяева, Анастасия PHOBS Ким, Алексей Горбут, Роман Котков и Алексей Замский. Комикс «Брат. 25 лет» представят 27 августа в 10.00 в парке ТРЦ «Радуга Парк». Гости фестиваля «ГикКон» смогут приобрести сборник, получить автографы авторов и пообщаться с создателями сборника Алексеем Замским, Романом Котковым и Евгением Борняковым. Вход свободный. Ранее в Екатеринбурге представили сборник комиксов про уральского писателя Павла Бажова. В нем содержится информация о биографии литературного деятеля, зарисовки сказов «Малахитовая шкатулка». Над созданием сборника работали 23 художника, книгу выпустило издательство «Альпина Паблишер».