В Миассе рецидивист на Ford таранил машиной патруль полиции

Полицейские задержали неадекватного челябинца задержали в ходе розыскных мероприятий (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Миассе неадекватный водитель на иномарке таранил машину патруля ГИБДД и ушел от преследования с инспектором, уцепившимся за его машину. Задержанный в ходе поисковых мероприятий нарушитель оказался неоднократно судимым и сейчас арестован, сообщили URA.RU 18 августа в ГУ МВД по Челябинской области.

«Ночью госавтоинспекторы на улице 60 лет Октября обратили внимание на Ford Mondeo, водитель которого в ответ на требование остановиться резко прибавил скорость и начал уходить от преследования. Выезжая с перекрытой территории водитель совершил столкновение с патрульной машиной. После этого полицейский открыл дверь его автомобиля, чтобы заблокировать дальнейшее движение. Злоумышленник оттолкнул его и поехал дальше с держащимся за его машину инспектором», — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

В итоге злоумышленник скрылся с места происшествия, но был задержан позже. Им оказался 36-летний житель Челябинска, уже неоднократно судимый. В отношении задержанного составлен целый ряд административных протоколов, сам он арестован на 13 суток в адмнистравтином порядке. Кроме того, ему грозит уголовное дело по ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).