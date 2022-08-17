Куйвашев сравнил свердловские дороги с американскими горками. Фото

18 августа 2022 в 10:12 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев пошутил о неровных дорогах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пошутил, что дороги в Свердловской области из-за неровностей рельефа местности напоминают американские горки. Соответствующий пост он разместил в своих социальных сетях. «В Шалинском районе дороги местами покруче американских горок», — написал Куйвашев в своем telegram-канале. Он приложил фотографию дороги, проложенной на пригорках, из-за чего образовались резкие спуски и подъемы. Ранее Евгений Куйвашев в соцсетях признавался, что предпочитает путешествовать по железной дороге. В день профессионального праздника работников РЖД губернатор признавался, что полюбил поезда. Если в регионе есть возможность перемещаться на поезде, Куйвашев использует эту возможность. Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пошутил, что дороги в Свердловской области из-за неровностей рельефа местности напоминают американские горки. Соответствующий пост он разместил в своих социальных сетях. «В Шалинском районе дороги местами покруче американских горок», — написал Куйвашев в своем telegram-канале. Он приложил фотографию дороги, проложенной на пригорках, из-за чего образовались резкие спуски и подъемы. Ранее Евгений Куйвашев в соцсетях признавался, что предпочитает путешествовать по железной дороге. В день профессионального праздника работников РЖД губернатор признавался, что полюбил поезда. Если в регионе есть возможность перемещаться на поезде, Куйвашев использует эту возможность.