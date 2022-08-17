Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пошутил, что дороги в Свердловской области из-за неровностей рельефа местности напоминают американские горки. Соответствующий пост он разместил в своих социальных сетях.
«В Шалинском районе дороги местами покруче американских горок», — написал Куйвашев в своем telegram-канале. Он приложил фотографию дороги, проложенной на пригорках, из-за чего образовались резкие спуски и подъемы.
Ранее Евгений Куйвашев в соцсетях признавался, что предпочитает путешествовать по железной дороге. В день профессионального праздника работников РЖД губернатор признавался, что полюбил поезда. Если в регионе есть возможность перемещаться на поезде, Куйвашев использует эту возможность.
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