17 августа 2022

Куйвашев сравнил свердловские дороги с американскими горками. Фото

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Встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с молодыми промышленниками на территории предприятия ЕВРАЗ в Нижнем Тагиле. Свердловская область , куйвашев евгений
Евгений Куйвашев пошутил о неровных дорогах Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пошутил, что дороги в Свердловской области из-за неровностей рельефа местности напоминают американские горки. Соответствующий пост он разместил в своих социальных сетях.

«В Шалинском районе дороги местами покруче американских горок», — написал Куйвашев в своем telegram-канале. Он приложил фотографию дороги, проложенной на пригорках, из-за чего образовались резкие спуски и подъемы.

Ранее Евгений Куйвашев в соцсетях признавался, что предпочитает путешествовать по железной дороге. В день профессионального праздника работников РЖД губернатор признавался, что полюбил поезда. Если в регионе есть возможность перемещаться на поезде, Куйвашев использует эту возможность.

Фото:

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пошутил, что дороги в Свердловской области из-за неровностей рельефа местности напоминают американские горки. Соответствующий пост он разместил в своих социальных сетях. «В Шалинском районе дороги местами покруче американских горок», — написал Куйвашев в своем telegram-канале. Он приложил фотографию дороги, проложенной на пригорках, из-за чего образовались резкие спуски и подъемы. Ранее Евгений Куйвашев в соцсетях признавался, что предпочитает путешествовать по железной дороге. В день профессионального праздника работников РЖД губернатор признавался, что полюбил поезда. Если в регионе есть возможность перемещаться на поезде, Куйвашев использует эту возможность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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