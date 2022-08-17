Алексей Текслер заявил, что поддержка науки обеспечит России технологический суверенитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Теклер, открывая августовский педсовет-2022 в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ), озвучил ключевые стратегии развития науки и производства в регионе. Глава региона заявил, что необходимо перестроить систему образования, передает корреспондент URA.RU.

«Важно перестроить систему высшего образования на решение практических задач. Ведущие вузы объединились в консорциум, создан научно-образовательный центр, который реализуют проекты мирового уровня», — сообщил Текслер.

Губернатор отметил, что всем образовательным учреждениям предстоит большая работа. Для России важно обеспечить технологический суверенитет и это, в первую очередь, работа с кадровым и интеллектуальным потенциалом. Для этого выпускники колледжей, техникумов и вузов должны быть интегрированы с ведущими предприятиями региона.

«Для талантливых детей нужно создавать привлекательный образ региона, с которым они свяжут свое будущее. На это направлен проект кампуса, который объединит талантливую молодежь, преподавателей и бизнес», — считает губернатор.

Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Для ее достижения создаются кванториумы, в вузах открываются современные лаборатории, строятся кампусы, увеличивается количество бюджетных мест. Молодые кадры необходимы в первую очередь для сохранения мирового технологического лидерства.

В августовском педсовете принимают участие руководители исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, работники образования и науки и молодые специалисты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор заявил, что в регионе созданы площадки для поддержки талантливой молодежи: «Кванториумы», «Айти-Кубы» и «Курчатов центр» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU